Laporta: "En Colonia los árbitros nos robaron el partido, no querían que ganásemos la Champions"

La derrota del Barça de balonmano en la Final Four de la EHF Champions League sigue trayendo cola. El equipo azulgrana cayó por la mínima en las semifinales ante el Magdeburgo y se despidió de sus opciones de levantar un nuevo título continental.

El partido no estuvo exento de polémica, con un arbitraje indigno y donde todos los detalles cayeron a favor de los alemanes. Los de Carlos Ortega vieron hasta tres tarjetas rojas (Petrus, Carlsbogård y Aitor Ariño), y jugaron el último y decisivo minuto con dos menos en pista.

El arbitraje lastró al Barça contra el Magdeburgo / EFE

En ese sentido, Joan Laporta cargó con dureza contra los colegiados del encuentro este miércoles en la reunión ordinaria del Senat del FC Barcelona, un órgano consultivo que integran los primeros 1.000 socios de la entidad azulgrana.

El presidente azulgrana acusó directamente a los árbitros de "robar el partido de forma clarísima". "No sé sí visteis el partido contra el Magdeburgo pero en Colonia los árbitros nos robaron el partido de forma clarísima. Yo creo que no querían que la ganásemos, porque llevábamos años ganándola", apuntó

Además, Laporta confirmó que el FC Barcelona ya ha elevado una queja a la EHF por el arbitraje vivido en la Final Four de la Champions League de balonmano: "Eso no se puede permitir y hemos elevado una queja", apuntó ante los senadores.

Estas palabras del presidente culé refuerzan las declaraciones de Joan Marín, coordinador de la sección de balonmano, tras la Final Four. "Hemos manifestado a la EHF que el nivel del arbitraje no ha estado a la altura para un evento que puede ser el mejor del mundo. Nos sentimos perjudicados por el arbitraje de ayer. Hemos presentado una queja a la jefa de competiciones, pero sin desmerecer el trabajo de los demás equipos. Es evidente que no nos fue bien y son cosas que pueden pasar", señaló tras perder el duelo por el tercer puesto.

Pese a la derrota en la Champions, la sección de balonmano azulgrana volvió a completar un excelente curso logrando todos los títulos domésticos y quedándose a las puertas de luchar por un nuevo trofeo de Champions.