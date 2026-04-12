Kiko Costa se aleja del Barça... y ya hay sustituto de Dika Mem

Ya es sabido que el ciclo de Dika Mem en el Barça de balonmano llegará a su fin en 2027, cuando expire su contrato con la entidad azulgrana. A partir de esa fecha, el lateral francés pondrá rumbo al Füchse Berlín, club que ya hizo oficial su fichaje, pese al fuerte interés mostrado también por el PSG para hacerse con sus servicios.

Aunque el Barça podrá seguir contando con Mem hasta junio de 2027, el club azulgrana lleva meses moviéndose en el mercado en busca de un sustituto de garantías para el lateral francés. En ese sentido, Kiko Costa era una de las opciones preferidas en el conjunto culé para cubrir el importante vacío que dejará el internacional francés.

Dika Mem debería ser clave en lo que resta de curso / DANI BARBEITO

Con tan solo 20 años, el jugador luso es una de las grandes promesas del balonmano europeo. Potente en el uno contra uno y con un excelente lanzamiento exterior, es uno de los máximos goleadores de la EHF Champions League con 110 goles en 160 intentos.

Sin embargo, todo apunta a que la opción de incorporar a Kiko Costa se ha complicado de forma definitiva. Varios medios han desvelado que el lateral portugués está cada vez más cerca de firmar por el Flensburg, e incluso Ljubomir Vranjes, director deportivo del club alemán, no descartó que el acuerdo esté próximo a cerrarse.

Kiko Costa sería un fichaje soñado para el Barça / EHF

La operación, en cualquier caso, era compleja desde el punto de vista económico. Su liberación en 2027 rondaría el millón de euros, una cifra muy elevada en el balonmano actual, a la que habría que sumar una ficha acorde a su estatus internacional.

Marcos Fis es el elegido

Con la vía de Kiko Costa prácticamente descartada, el Barça ha acelerado la incorporación de Marcos Fis. En SPORT ya adelantaron el interés del club azulgrana por el joven español, y en las últimas semanas la entidad ha intensificado los contactos.

Marcos Fis está maravillando en su debut en la Liga ASOBAL / BM GRANOLLERS

Todo apunta a que Fis llegará al Barça en 2027, una vez finalice su contrato con el Granollers. Su entorno considera ideal continuar una temporada más en el conjunto vallesano para seguir creciendo y disponer de mayor protagonismo antes de recalar como agente libre en el club azulgrana.

De este modo, los tiempos encajan en la planificación del Barça: cuando Dika Mem abandone el equipo en 2027, la llegada de Marcos Fis permitiría cubrir su puesto con un relevo de garantías. Fis, uno de los jugadores más determinantes de la Liga ASOBAL, destaca no solo por su presente, sino también por su proyección hacia una carrera de estrella mundial.

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Hijo del lateral izquierdo hispanocubano Julio Fis (plata en el Europeo de 2006 con los Hispanos en la gloriosa era de Juan Carlos Pastor), el internacional absoluto español nació en Ciudad Real el 1 de abril de 2006 cuando su padre jugaba allí a las órdenes de Talant Dujshebaev y esta temporada ha dado un paso adelante en su rendimiento en las filas del Fraikin Granollers.