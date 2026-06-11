¿Cuándo juega el Barça la Final Four de la Champions League de balonmano 2026? Horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

El Barça está a las puertas de una nueva Final Four de la Champions League de balonmano. Después de conquistar la Copa del Rey con superioridad, el equipo azulgrana centra sus esfuerzos en el último título de la temporada en Colonia para cerrar un nuevo curso brillante a los mandos de Carlos Ortega.

La competición europea ha sido un seguro de vida para el FC Barcelona esta temporada. Una vez cerrada la fase de grupos como primero del grupo B, con 13 victorias en 14 partidos, en cuartos de final el HBC Nantes fue el verdugo del torbellino azulgrana. La victoria 30-32 en Francia, rematada con la victoria en el Palau con un 31-21, metió al Barça en la Final Four de Colonia, su 14º billete para la Final Four de la competición europea.

El Barça celebró su 13ª Copa del Rey seguida, con el presidente Rafa Yuste a la izquierda / RFEBM - J.L. RECIO

Llega, además, en un estado de forma pletórico y tras encadenar resultados muy sólidos en España. Acabó la Liga ASOBAL con un pleno histórico de 30 victorias en 30 jornadas, conquistando además su 33ª liga y la 16ª consecutiva. Y este mismo fin de semana reforzó todavía más su candidatura levantando la Copa del Rey, tras vencer a Recoletas Atlético Valladolid (38-24) en cuartos, a BM Nava (38-27) en semifinales y a Bidasoa Irún (17-37) en la final para conquistar su 30º título copero.

En Europa, el Barça es el club más laureado de la competición, con cinco Champions en su palmarés. Se enfrentará en semifinales al Aalborg en Colonia y con la esperanza de pasar a la gran final, donde esperaría el ganador del SC Magdeburg - Füchse Berlin.

Cuándo juega el Barça en la Final Four de la Champions League de balonmano 2026

El FC Barcelona disputará su partido de semifinales de la Final Four de la Champions League de balonmano 2026 el próximo sábado 13 de junio a las 18:00 horas (CEST). En caso de ganar su duelo, el partido final sería el domingo 14 de junio a la misma hora, las 18:00h.

Semifinal . Sábado 13 de junio, 18:00 — Aalborg Håndbold vs Barça

. Sábado 13 de junio, 18:00 — Aalborg Håndbold vs Final. Domingo 14 de junio, 18:00

¿Dónde ver la Champions League de balonmano 2026 gratis por TV y online?

En España, la Champions League de balonmano y los partidos del FC Barcelona se podrán ver a través de DAZN. A su vez, Esport3 ofrece la retransmisión en abierto de los encuentros, accesible para todos los públicos.

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