Jornada de triplete azulgrana

Sábado agitado para las secciones con compromisos de liga para los equipos de balonmano, hockey y fútbol sala. En los dos primeros casos, la jornada llega sin apenas margen tras los compromisos de Champions de esta semana que tanto los de Carlos Ortega como los de Ricard Ares saldaron con victoria.

Jornada de las secciones Primera División de Fútbol sala Barça - Jimbee Cartagena Hora y lugar: 12.00 horas en el Palau Blaugrana Liga ASOBAL Bidasoa Irún - Barça Hora y lugar: 20:30 horas en Artaleku OKLiga Barça - Pons Lleida Hora y lugar: 21.30 horas en el Palau Blaugrana

Acecho al liderato

Los primeros en entrar en juego serán los hombres de Javi Rodríguez. Los azulgranas, segundos en la tabla de la Primera División de Fútbol Sala, reciben en el Palau Blaugrana (12.00 horas) al Jimbee Cartagena, sexto clasificado, en uno de los clásicos del futsal nacional.

El Barça necesita la victoria para mantenerse a la estela del líder, ElPozo Murcia que suma 49 puntos (con su partido de esta jornada 21 ya disputado), por los 44 de los azulgranas.

Sumando hacia el título

Los siguientes en entrar en liza serán los de Carlos Ortega, ya por la tarde. El primer equipo de balonmano, líder invicto de la ASOBAL, llega de certificar la primera posición de su grupo en Champions tras imponerse al Eurofarm Pellister en la última jornada de la primera ronda. Este sábado visita el emblemático Artaleku, una pista siempre complicada, para enfrentarse a Bidasoa Irún.

A falta de diez jornadas para la conclusión del campeonato, el Barça tiene prácticamente atado un nuevo título. El primer escalón hacia la corona pasa por un Bidasoa que marcha quinto y acumula tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco partidos.

En los dos últimos precedentes entre ambos, el conjunto irundarra se confirmó como un rival complicado. El primero fue en liga en el Palau, con una trabajada victoria del Barça por 33 a 31. El segundo fue en las semifinales de la Copa de España, donde también se impuso el combinado catalán, tras un intenso duelo que se saldó con un 37-31.

Después del partido la competición afrontará un nuevo parón para disputar un nuevo compromiso de selecciones en el que España disputará dos amistosos contra Francia.

Operación remontada

A última hora se pondrá en juego una nueva jornada de la OK Liga para el Barça en la que recibirán al Pons Lleida, octavo clasificado de la competición continental. Los de Ricard Ares, que llegan tras sumar una nueva victoria en Champions, tienen la oportunidad de recortar posiciones con el líder, el Liceo, que cuenta con un margen de cinco puntos. Los gallegos acumulan dos empates consecutivos que, sumados a las dos victorias del Barça en esas mismas jornadas, han contribuido a reducir las distancias entre ambos.

Este sábado el Barça tiene la oportunidad de reducir aún más ese margen y acercarse al objetivo de acabar la fase regular de la liga en la primera posición. "Tenemos que aspirar a lo máximo y en la liga tenemos que aspirar a quedar primeros en fase regular, en play-off, en todo y evidentemente son muy importantes estos puntos y quedar primeros", afirmó Eloi Cervera en una entrevista a SPORT.

El duelo llega justo antes del fin de semana de Copa del Rey por lo que será clave también para acumular buenas sensaciones antes del torneo copero. Ares tendrá disponible a toda la plantilla a excepción de los lesionados Sergi Fernández y Sergi Aragonès.