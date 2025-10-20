Joan Laporta, foto oficial y felicitación al primer equipo

El Barça de balonmano sigue instalado en la cultura del éxito y ya ha conquistado los tres títulos posibles en los escasos tres meses de temporada transcurridos. Los de Carlos Ortega alzaron la Supercopa de Catalunya (38-25 ante el Fraikin Granollers en la final) y la Supercopa Ibérica (35-34 en los penaltis frente al Sporting de Portugal).

El más importante fue el séptimo Mundial de Clubs de la historia de la sección que se logró el 2 de octubre en tierras egipcias con una trabajadísima victoria tras 80 minutos de final contra el Veszprém de Xavi Pascual (30-31).

Ortega ha mantenido e incluso impulsado la dinámica ganadora de la 'era Pasqui' con dos Champions y todos los títulos nacionales en los últimos cuatro cursos en una dinámica de recortes y plantillas más cortas que antaño.

Joan Laporta está muy satisfecho con el funcionamiento de una sección que sigue potenciando la cantera con Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández, Petar Cikusa, su gemelo Djordje Cikusa, Oscar Grau y un Adrián Sola que es casi uno más y estuvo en la foto. Sin olvidar a Filip Saric, Miguel Ángel Martín, Oriol San Felipe y Manuel Ortega.

Laporta, Solé y los cuatro capitanes, con el título mundial de clubs / FCB

El presidente del Barça departió este lunes con el cuerpo técnico y con los jugadores, a quienes felicitó e instó a mantener esta línea en los cuatro torneos que restan (Champions, Liga ASOBAL, Copa del Rey y Copa de España).

Laporta y Joan Solé (directivo encargado de la sección) se hicieron la foto oficial con el primer equipo tres días antes del importante duelo europeo del jueves en la pista del Wisla Plock (20.45 h), equipo que cuenta con el exazulgrana Melvyn Richardson como una de sus grandes figuras.

"Ahora tenemos toda la plantilla completa y es cuando podemos hacer la foto todos juntos (Seif Elderaa ya ha regresado tras ver nacer a su hijo en Egipto). Es un día bonito. Ellos están superimplicados y es lo de siempre, que no pierdan estas ganas de ganar que tienen constantemente y eso es importantísimo", explicó Solé.

"Les hemos reiterado que estamos con ellos y que vamos a por todas como todas las temporadas. La idea es seguir ganando partidos y posicionarnos en la Champions para pasar directamente a cuartos de final", añadió el directivo.