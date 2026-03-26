Janus Smarason, una llave para la estabilidad... pero hacen falta más apuestas

En un panorama complicado en el que importantes nombres siguen dejando la mejor sección del FC Barcelona, el fichaje del central islandés Janus Dadi Smarason (31 años) supone una bocanada de aire fresco, como lo fue el regreso del francés Ludovic Fàbregas el verano pasado.

Más de 100 veces internacional con Islandia (cuarto en el reciente Europeo) y con una amplia experiencia en la Champions, el de Selfoss es un central fuerte y solvente, capaz de decidir los ataques o de combinar con maestría con el pivote. Está cómodo en todos los registros y debería ser un valor seguro.

El nórdico llegará libre tras concluir su segunda temporada en el Pick Szeged húngaro y en la anterior militó en el Magdeburgo, tradicional 'bestia negra' del Barça de Carlos Ortega. En esa Final a Cuatro, los hermanos perdieron por 26-28 ante el Aalborg (exequipo de Smarason) y los azulgranas reinaron en la final por 30-31.

Smarason, la pasada temporada ante Thiagus Petrus / EFE

El fichaje llevaba varios meses 'atado', pese a que estuvo a punto de venirse abajo cuando el pasado 28 de septiembre sufrió en un partido de la Liga de Hungría lo que parecía una grave lesión en la rodilla izquierda que, por suerte, se quedó en un esguince que incluso le permitió disputar el Europeo.

Sin embargo, allí sufrió problemas físicos y el pasado 18 de febrero no pudo medirse al Barça en una nueva exhibición ante el Pick Szeged (27-35). Sin Juegos Olímpicos este verano, la idea es que descanse antes de la pretemporada para que empiece a tope tras un curso complicado.

Smarason cubrirña el hueco que dejará Domen Makuc, quien se marchará al Kiel en el que milita el emblemático exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas. El esloveno lleva meses a un nivel extraordinario y se le echará mucho de menos. No obstante, el balonmano azulgrana necesita más apuestas para seguir al máximo nivel.

Smarason es una amenaza continua para los rivales / INSTAGRAM

Dika Mem se irá al Füchse Berlin en el verano de 2027 y sería necesario ir cerrando las operaciones de jóvenes jugadores para ensamblar un proyecto, como sucedió en el extremo izquierdo con la vuelta de los canteranos Dani Fernández (Stuttgart) e Ian Barrufet (cedido en el Melsungen).

El jovencísimo internacional español Marcos Fis (Fraikin Granollers) o los hermanos portugueses Costa (Kiko —sobre todo— y Martim) deben ser una prioridad, al igual que ir abordando otra renovación con mejora de contrato para un Blaz Janc que es clave y acaba en 2028.

En el fondo de todo está Carlos Ortega, un sinónimo de éxitos que ha hecho juegos malabares por la pérdida de potencial y de profundidad de plantilla sin que los resultados se resientan. El malagueño acaba contrato en junio de 2027 y, si no ve una apuesta clara, también podría plantearse su continuidad.