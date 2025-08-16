Ian Barrufet ya brilla en un Barça con dudas y mañana... la final contra Ariño

El Barça se complicó un partido que tenía controlado ante el Nordhom-Lingen alemán (31-32) y este domingo a las 17.00 horas disputará la final de la Premium Cup de Nordhom frente al Füchse Berlin en el que milita el emblemático exazulgrana Aitor Ariño (eliminó al Flensburg).

HSG Nordhom-Lingen - Barça (Premium Cup, amistoso, balonmano), 16/08/2025 PREMIUM CUP (AMISTOSO) NOR 31 32 BAR Alineaciones HSG NORDHOM-LINGEN, 31 (18+13): Kristian Van der Merwe (p., 1'-30'), Elmar Erlingsson (2), Mika Sajenev, Frieder Bandlow (8, 3p.), Oscar Gentzel (4), Maximilian Lux (2), Maximilian Jaeger -siete inicial-, Luca Tsentscher (p.s., 31-60'), Luca Sokolic, Jaris Tobeler (1), Tarek Marschall (9), Elias Ruddat (2), Björn Zintel, Christian Wilhelm (2) y Kyan van Berlo (1). BARÇA, 32 (22+10): Emil Nielsen (p., 1'-25'), Domen Makuc (2), Ludovic Fàbregas (1), Dika Mem (5), Tim N'Guessan (1), Blaz Janc (1), Ian Barrufet (7, 2p.) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 26'-30'), Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Luís Frade (5), Jonathan Carlsbogard, Aleix Gómez (4, 2p.), Manuel Ortega (1), Seif Elderaa (3), Djordje Cikusa (2) y Oscar Grau.

El partido sirvió para ver el 'estreno' de todas las incorporaciones azulgranas a excepción del canterano Dani Fernández por un problema en el sóleo. El otro extremo izquierdo del equipo, Ian Barrufet, destacó en su regreso al club como lo hizo todo el curso pasado en Melsungen.

El Nordhom, uno de los equipos más potentes de la 2.Bundesliga alemana, sorprendió con una defensa 3-3 y una primera línea muy avanzada, lo que complicó mucho los ataques y permitió a los locales situarse con un 4-2 antes de que el partido se convirtiese en un duelo goleador entre Frieder Bandlow y el citado 'Barru'.

La igualdad siguió hasta el 14' (11-11), momento en el que Carlos Ortega movió el banquillo y el egipcio Seif Elderaa solidificó la defensa y dio alegría al ataque. No obstante, los tantos de Bandlow y Erlingsson contrarrestaron el primer amago de escapada visitante (13-13).

Poco a poco, el Barça fue imponiendo su superioridad física con un notable Blaz Janc buenos minutos en las dos mitades de la pista de otro jugador que regresa, Djordje Cikusa. Los blaugranas llegaron a marcharse por cinco tras el segundo gol del de Bordils (16-21) y se fueron al descanso con un +4 (18-22).

El Nordhom regresó con un 3-0 (4-0 si se añade el último gol del primer tiempo), a lo que respondió el Barça con un 5-0 que culminó desde siete metros Aleix Gómez tras fallar uno en el primer acto. La renta era ya de seis tantos (21-27) y ello quizá confió en exceso al gran favorito.

Tanto se relajó el equipo que el conjunto germano fue recortando distancias con un excelente Marschall hasta acercarse a tan solo dos goles (30-32) a 6:25 del final. Ahí Ortega pidió tiempo y afeó al sabadellense Aleix Gómez sus dos últimas defensas. El penalti siguiente lo envió Elderaa a la madera y el duelo se complicó.

Una parada del debutante Hallgrimsson ante Zintel impidió al Nordhom situarse a un gol y Ortega volvió a parar el partido con 30-32 a 1:45 del final. Pasivo y tiempo muerto alemán. Marcó Marschall y el largo último ataque barcelonista impidió a los teutones optar a la igualda (31-32).