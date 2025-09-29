Horario y dónde ver el Barça - Al Ahly de semifinales del Mundial de Clubes de balonmano

El Barça se mide este martes, 30 de septiembre, al Al Ahly en la segunda semifinal del Mundial de Clubes de balonmano que se está disputando en El Cairo. En la primera semifinal, los otros dos conjuntos europeos en liza, Veszprém, vigente campeón, y Magdeburgo, los dos finalistas del curso pasado, se enfrentarán por un puesto en la final.

Curiosamente los cuatro mismos protagonistas de esta edición son los mismos que protagonizaron las semifinales del año pasado, aunque con los cruces intercambiados, con el Barça enfrentándose al Magdeburgo y el Veszprém al Al Ahly. Los egipcios fueron los rivales de los azulgranas en el partido por el tercer puesto en el que acabó cayendo el conjunto azulgrana, finalmente cuarto clasificado.

A estas semifinales de 2025 el Barça llega como mejor clasificado del grupo C, evitando a los otros dos conjuntos europeos. Los de Ortega arrollaron al Handebol Taubaté brasileño (22-41) con un Ian Barrufet liderando la ofensiva (13 goles) y un inspirado Viktor Hallgrimsson que certificó hasta 19 paradas. En el segundo partido, contra el Zamalek egipcio, el balance fue similar, con una clara victoria por 47-25.

El Al Ahly fue el mejor segundo del total de los tres grupos y en principio debía enfrentarse al Veszprém, el mejor primero, pero el cruce no era posible al ser los dos del mismo grupo, el B. Así, por la diferencia de goles, los locales se convirtieron en el rival del Barça.

Horarios del Mundial de clubes / IHF

¿Cuándo se juega el Barça - Al Ahly de semifinales?

Barça y Al Ahly se medirán en el New Capital Sports Hall en la segunda semifinal, prevista para las 19.00 CET. Un poco antes, a las 16.15 CET, está prevista la primera de las dos semifinales, entre Veszprém y Magdeburgo.

¿Dónde ver el Barça - Al Ahly de semifinales del Mundial de Clubes?

El partido entre Barça y Al Ahly, como los partidos anteriores de la fase de grupos, se podrán seguir en directo por Esports 3, el canal temático de la televisión pública catalana. En Sport podrán seguir también toda la actualidad del partido en directo, así como la crónica y reacciones una vez finalice el encuentro.