Horario y dónde ver por TV el PSG - Barça de la EHF Champions League de balonmano

El Barça vuelve a afrontar una de esas citas que marcan el pulso de la temporada en la EHF Champions League. El equipo azulgrana visita este miércoles al PSG en la jornada 8 del Grupo B, un duelo siempre cargado de tensión y talento donde los detalles suelen decantar la balanza. Los hombres de Antonio Carlos Ortega llegan en plena forma, con la moral reforzada tras una racha que consolida su candidatura a todo.

Los culés acumulan seis victorias en siete partidos europeos, con la única mancha del ajustado tropiezo ante el Magdeburgo (21-22) en el Palau. Ese pulso directo por el liderato mantiene al Barça segundo con 12 puntos, obligado a no fallar para seguir la estela del cuadro alemán. A esta solvencia europea se suma un rendimiento impecable en la Liga Asobal, donde el equipo encadena ocho triunfos consecutivos, el último en la pista del Ademar de León (28-38), que sirvió para reafirmar su dominio doméstico.

La ambición azulgrana quedó clara desde el inicio del curso: volver a levantar la Champions. Para ello, la entidad apostó por refuerzos de enorme impacto como Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrímsson, Dani Fernández y Seif Elderaa, incorporaciones que han elevado el nivel competitivo del bloque. La conquista reciente del Mundial de Clubes, con victoria en la final ante el Veszprem, certifica el estado de crecimiento del proyecto.

En París espera un PSG dubitativo, lejos del nivel que acostumbra en Europa. El conjunto francés solo suma 6 puntos (3 victorias y 4 derrotas) y ocupa la quinta plaza del grupo, muy por debajo de sus expectativas. Sin embargo, el apoyo de su pabellón y la necesidad de reaccionar hacen del encuentro un escenario peligroso para el Barça, que ya sabe lo incómodo que resulta jugar en la capital francesa.

Pese a las dudas del PSG, su plantilla sigue repleta de talento capaz de desequilibrar un partido en minutos. El Barça lo sabe y viaja convencido de que deberá mostrar su mejor versión si quiere prolongar su línea ascendente en la Champions.

¿Cuándo se juega el PSG – Barça de la EHF Champions League?

El partido se disputa este miércoles 19 de noviembre, a las 20:45 horas.

¿Dónde ver por TV el PSG – Barça?

El partido se podrá seguir en DAZN 1 (M70) y DAZN 1 Bar (Movistar-148), además del canal autonómico Esport3 en Cataluña.

Desde Sport, te contamos en directo lo que suceda con la narración al minuto del partido de la máxima competición continental