Granollers aplaza un nuevo título liguero del Barça

El Barça deberá esperar para celebrar un nuevo título de Liga ASOBAL. El conjunto azulgrana visita este sábado (18.30h, Esport3, Teledeporte y LaLiga+) al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil y una victoria, combinada con el resultado de otro de los partidos en juego de la jornada, podría haber dejado ya prácticamente asegurado el título, pero la segunda de las dos variantes, no se ha dado.

Como hace un año cuando conquistó una victoria 'in extremis' en el Palau en esta misma jornada 23, Fraikin Granollers retrasó, al menos una jornada más, el alirón azulgrana. Para encarrilar el título, los de Carlos Ortega debían contar con la victoria vallesana, terceros clasificados de la liga, precisamente ante el segundo, Dicorpebal Logroño La Rioja. Y durante gran parte del encuentro celebrado en el Palau d'Esports de Granollers la premisa se cumplió, con los locales dominando en el marcador. Al descanso se llegó con un favorable 14-9 pero tras el paso por vestuarios los riojanos comenzaron su remontada particular y acabaron firmando el empate (24-24).

Tras el empate entre Granollers y Logroño, los azulgranas disputarán su partido en Córdoba con 44 puntos a falta de ocho jornadas por disputarse, o lo que es lo mismo, 16 puntos en juego, con un margen de 10 respecto al segundo, el Dicorpebal Logroño La Rioja, que suma 34. Con uno menos, los de Antonio Rama siguen terceros, con 33. Por lo tanto, aún si el Barça ganara en casa del Puente Genil, no podría sellar de forma matemática el campeonato liguero.

A mantener la racha

Los de Carlos Ortega, una temporada más, han dominado con mano de hierro la competición doméstica y se presentan a estas alturas del curso con un pleno de victorias (22). Enfrente tendrán a un equipo que en las últimas jornadas ha reactivado su particular batalla por la salvación, imponiéndose a un rival directo, Bada Huesca, en la última jornada disputada (27-31). El combinado cordobés está ahora mismo un punto por encima del descenso directo y en un triple empate a 13 unidades con Frigoríficos del Morrazo y Tubos Aranda Villa de Aranda.

Para este partido, Carlos Ortega, dará descanso a Luís Frade y a Emil Nielsen, mientras que entrará de nuevo en la convocatoria Filip Saric. El joven guardameta ya disputó varios minutos de la segunda mitad en la jornada pasada en la victoria ante el Caserío Ciudad Real, después de una gran actuación del danés en la primera parte.

En ese encuentro destacó también el joven juvenil Adrián Sola, ausente en esta nueva lista al haber disputado esta semana la ronda clasificatoria del EHF Youth Club Trophy con el Juvenil azulgrana. Tras ganar al Pick Szeged en semifinales y al Kolstad en la final de esta fase, los de Álvaro Polo sellaron su billete hacia la Final 4 que se disputará en Colonia en paralelo a la EHF Champions.