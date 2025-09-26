Gran debut de Entrerríos con dos victorias ante Egipto

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) anunció el pasado 10 de septiembre que el emblemático excentral azulgrana Raúl Entrerríos sería el nuevo seleccionador español juvenil en sustitución de un Nacho Moyano que lo ha bordado y se hará cargo de los Hispanos Junior en una labor que compaginará con el objetivo de devolver al 'Anaita' a la Liga ASOBAL.

Prácticamente sin tiempo para desembarcar, el gijonés ofreció a la semana siguiente su primera convocatoria con la presencia de los blaugranas Albert Quesada (portero), Ian Viladiu (extremo derecho) y Eric Anselmo (pivote), así como a Joel Casas (Fraikin Granollers). Y el primer reto era de aúpa: dos partidos a domicilio contra Egipto.

A los jóvenes españoles les costó en la primera parte frente a un equipo con mucho talento que trabaja muy bien desde las categorías inferiores, como demostró este mismo año con su victoria frente a España en el Mundial Junior (30-29) que a la postre fue clave para la eliminación de los de 'Jabato' en su lucha por el cuarto título universal.

Egipto se fue al descanso 18-17 arriba tras mandar por 17-14 en el 25', pero terminó mordiendo el polvo en gran medida por la excelente salida española de los vestuarios con un 2-9 en 10 minutos (20-26). Al final, 36-40 con el blaugrana Viladiu y el pivote William Thompson (Balonmano Luceros) como máximos realizadores con seis goles cada uno.

"Muy contentos por el debut, por el trabajo que está haciendo el equipo y por la aportación de todos los jugadores. Ha sido un partido muy duro físicamente. Hemos jugado contra una selección egipcia que tiene gran potencial de lanzamiento y eso nos ha hecho bastante daño en la primera parte", comentó uno de los mejores centrales españoles de la historia.

El choque de este jueves ha sido distinto, ya que España mandaba por tres goles en el 20' (12-15) y en el 25' (15-18), pero había empate en el intermedio (19-19). Por entonces el seleccionador ya había utilizado a los 16 jugadores. La segunda parte volvió a tener color español hasta el 32-37 definitivo con siete goles del lateral derecho Jorge Martínez (RGCC Covadonga).

Entrerríos empezó con muy bien pie con los Hispanos Juveniles / RFEBM

"Segundo partido superado y con mejores sensaciones si cabe. Dimos un paso adelante en algunos aspectos que habíamos hablado y creo que el equipo ha hecho otra vez un partido completo. No sé si a partir de la defensa y de nuestra actividad hemos podido por encima todo el partido. Ha sido una muestra de madurez y de ir creciendo", recalcó el campeón mundial en 2005.

"Todos los que han entrado en pista han aportado en cada momento en sus diferentes funciones y ese era uno de los objetivos prioritarios, así que muy bien. Cerramos esta actividad con un buen trabajo y creo que nos será muy útil de cara al futuro", añadió el emblemático exjugador del Barça y de los Hispanos, entre otros.