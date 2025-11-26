Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
BALONMANO

GOG - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

A qué hora y dónde ver el GOG - Barcelona de la fase de grupos de la EHF Champions League

Barcelona, en su victoria contra el PSG (30-27)

Ronald Goncalves

GOG y Barcelona se enfrentan este jueves 27 de noviembre en el Arena Fyn en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el GOG - Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al PSG (30-27), derrotar al Wisla Plock (30-24), derrotar al Wisla Plock (34-24) y derrotar al Eurofarm Pelister (34-30), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 14 puntos y +37 en el diferencial de goles.

Pérez de Vargas brilla en Kiel tras nueve meses de calvario

En cambio, el GOG perdió ante el PSG (31-28), derrotó al PSG (36-34), derrotó al RK Zagreb (36-31) y perdió ante el Magdeburgo (39-30), posicionándose en el tercer lugar de la división con 6 puntos y -14 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL GOG - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre GOG y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL GOG - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre GOG y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

