La genialidad de Ortega para ganar otro título... ¡Y ya van ocho de ocho!

Los números del Barça de Carlos Ortega son cada vez más impresionantes. Desde la derrota en la lucha por la tercera plaza en la Final Four de la Champions contra el Nantes el 15 de junio de 2025, han pasado ya 448 días y los azulgranas han ganado los últimos ocho títulos en juego y tan solo han perdido un partido (21-22 contra el Magdeburgo en la pasada Champions).

El cuadro azulgrana logró los seis títulos posibles la pasada temporada y en la actual ya ha revalidado la Supercopa de Catalunya con una victoria por 35-29 contra el Fraikin Granollers y este sábado la Supercopa Ibérica con una victoria por 39-34 en Vigo frente al Sporting, actual campeón liguero de Portugal.

Sin tiempo para saborear estos dos primeros éxitos, el Barça afronta una semana intensa con el debut en la Champions el miércoles en el Palau frente al Aarhus danés (20.45 horas) y el viernes 11 a las 19.00 horas en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en la pista del subcampeón, el Dicorpebal BM Logroño.

Carlos Ortega, con sus ayudantes Tomas Svensson y 'Tino' Igropulo / FCB

Lo siguiente será el Mundial de Clubs, con una fase de grupos frente al Pinheiros brasileño (viernes 25), al ganador del duelo entre el Los Ángeles estadounidense y el Zamalek egipcio (domingo 27) y al Montada Derb Sultan marroquí (martes 29, los tres a las 14.30 horas). Todo apunta a una final entre el Barça y el Füchse de Gidsel o el Veszprém de Xavi Pascual y Emil Nielsen.

Volviendo a la Supercopa Ibérica, Carlos Ortega volvió a ser clave con una decisión tan valiente como arriesgada en la final. El Sporting estaba batiendo con demasiada facilidad a Viktor Hallgrimsson, mientras que Sergey Hernández no estaba al haber sido padre de Leo en la noche del viernes.

En la lista para Vigo estaban los dos jovencísimos porteros del filial azulgrana, Albert Quesada y el 'gigante' austríaco Sergej Novakovic. El técnico malagueño se decidió para la final por el de Castellvell del Camp, un internacional con España en todas las categorías inferiores con casi 1,90 metros de altura y una agilidad propia de los felinos.

Timothey N'Guessan es clave en el Barça / RFEBM - J.L. RECIO

Y no dudó. A los 20 minutos sentó al islandés y dar la alternativa al tarraconense, quien emergió con cuatro paradones y sacó un 'siete metros' al especialista Thorkilsson. Tanto, que lo tuvo 20 minutos sobre la pista y, al ser sustituido, fue felicitado por todos sus compañeros, incluido un integradísimo Viktor Hallgrimsson.

Ortega destacó "la mentalidad y el hambre" de su equipo, mientras que un excelente Dika Mem reiteró que todos "siguen teniendo la misma hambre que el primer día". Una vez más, la victoria lleva el sello del que fuese extremo izquierdo del Dream Team. Una decisión valiente que frenó la recuperación del Sporting.

Otra muestra del excelente ambiente que hay en el equipo y de los valores del grupo es que el capitán Timothey N'Guessan cedió el privilegio de levantar la Supercopa Ibérica a un Albert Quesada que no olvidará nunca este momento con tan solo 18 años. Aquí se dan oportunidades y el catalán no la desaprovechó.