¿Cuándo puede ganar la liga el Barça?

El Barça cumplió con su parte de la ecuación y se impuso a Ademar León en la jornada 24 de la Liga Nexus ASOBAL por un contundente 48-31. Un nuevo triunfo que mantiene el invicto de los azulgranas en la competición y pone el título a tiro. La celebración dependerá de lo que haga Dicorpebal Logroño La Rioja en su duelo contra Bidasoa Irún.

El conjunto riojano es el segundo clasificado de la tabla en la competición doméstica y, con su empate ante Fraikin Granollers de la jornada pasada, consiguió aplazar el desenlace de la liga. Antes de disputar su partido, el Dicorpebal atesora 34 puntos por los 48 del Barça tras disputar su partido. Eso deja una diferencia de 14 puntos entre ambos, con seis jornadas por delante (además de esta 24), o lo que es lo mismo, solo 12 puntos en juego.

Por lo tanto, se abren dos escenarios para el alirón azulgrana:

Si Dicorpebal no consigue ganar hoy su compromiso contra Bidasoa, se quedaría ya sin opciones matemáticas de título y dejaría el título en manos del Barça, que lo tendría que celebrar 'en diferido'. Si Dicorpebal se impone a Bidasoa hoy, el Barça debería esperar al miércoles (20.00 horas) en la pista del Rebi Cuenca, en partido de la jornada 26 adelantado por la disputa de los cuartos de final de la Champions.

En el segundo escenario, con una victoria, los riojanos tendrían 36 puntos en su casillero, por lo que la diferencia al final de esta jornada 24 sería de 12 unidades, con 12 en juego.

De cualquier manera, los de Carlos Ortega no podrán celebrar el título con un partido en casa, aunque sí sobre la pista si finalmente el desenlace se determina la próxima jornada, en la que ya dependerán de sí mismos.

Gran dominador

El Barça, gran dominador de la competición doméstica, ha vuelto a dominar este curso con mano de hierro la competición, con pleno de victorias en 24 jornadas disputadas hasta el momento.

Un balance que ha puesto ya al alcance de la mano el decimosexto título consecutivo de la Liga ASOBAL, el que sería el número 33 en la historia de la sección.