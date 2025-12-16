El futuro del Barça está asegurado

En su habitual modo apisonadora, el Barça salvó el compromiso en Torrelavega con contundencia (27-35) y subido a lomos de los más jóvenes. Adrián Sola y Petar Cikusa, dos de los jugadores llamados a ser el futuro de la sección, se bastaron para acabar con la resistencia cántabra, que duró lo que duró ante el arsenal inacabable del que dispone Antonio Carlos Ortega.

Torrelavega-Barça (16-12-25) Liga Nexus Energía Asobal BMT 27 35 FCB Alineaciones BM Torrelavega (12+15) Terçariol (p), Moyano (3), Silva (2), James Edward (3), Juanjo Fernández (0), Rubiño (4), Cangiani (1) -siete inicial-. También jugaron: Isidoro Martínez (3), De Cos (1), Carlos Gómez (1), Muñoz (3), Lombilla (1), Jurkovic (3), Mateo García, Calle (p), Diop (1). FC Barcelona (19+16) Hallgrimsson (p), Makuc (4), Frade (2), N'Guessan (1), Blaz Janc (1), Adrián Sola (6), Ian Barrufet (3) -siete inicial-. También jugaron: Carlsbogard (1), Dika Mem (3), Fàbregas (4), Djordje Cikusa (0), Petar Cikusa (5), El Deraa (2), Bazán (1), Dani Fernández (2).

Aguantó bien BM Torrelavega en los primeros compases, el más temido ante el empuje de los anfitriones. El 6-0 de Jacobo Cuétara se le atragantó de inicio al Barça. Pero, ante una defensa compacta, no hay nada mejor que la circulación y el contragolpe. El cuadro azulgrana movía bien, encontrando a Fàbregas en el pivote y así hilvanó un parcial de 0-3 con empate a cuatro para abrir la primera gran brecha en el luminoso (4-7).

Ajustó el técnico cántabro la línea y colocó a Isidoro Martínez de avanzado. El resultado, sin embargo, se mantenía con tres arriba para los culés (7-10), con Adrián Sola percutiendo bien desde el extremo derecho y Carlsbogard tomando la manija del juego desde la parcela central. Dos goles concatenados del esloveno Domen Makuc forzó el primer parón técnico del partido, ordenado por Cuétara (8-12). El balcánico finalizó el primer tiempo con una estadística impoluta 4/4.

Halgrimsson fue el portero del Barça en Torrelavega / Luis Palomeque

No sirvió para nada la arenga del asturiano. El Barça, sólido atrás y vertiginoso en ataque, metía velocidad a la transición en cuanto recuperaba balón gracias a su intensidad y ahí brilló Domen Makuc, culminando un contragolpe y asistiendo a un Ludo Fàbregas que se ponía las botas desde los seis metros (9-16), y Dika Mem, que exhibió el cañón que tiene en la zurda. Un siete metros transformado por Ian Barrufet ponía el 12-19 al intermedio.

Media hora de sesteo

Mismo planteamiento, misma solución. Carlos Ortega exprimió a su defensa, cuándo no lo hace el malagueño, y las intercepciones se multiplicaron. Las recuperaciones eran gasolina para rápidos contragolpes de Sola y N'Guessan. Las diferencias aumentaban, aun más tras la exclusión de Márcio Silva -la primera del Bathco- tras un placaje que dejó al egipcio El Deraa fuera de combate unos minutos por un golpe en el hombro (15-24).

Las pulsaciones se redujeron considerablemente, con Torrelavega y Barça atacando en posicional, retándose a un intercambio de golpes en el que los azulgranas tuvieron las de ganar (21-28). Y con los ataques densos, los porteros dejaron su sello: Carlos Calle y Hallgrimsson levantaron la admiración del Vicente Trueba.

El Barça lo tenía en el bolsillo, incluso aguantó la renta tras la tercera exclusión de Djordje Cikusa que le valió la roja (25-32). Pero la historia de este partido ya estaba escrita desde el minuto 15, desde ese parcial de 0-3 que sirvió para hundir anímicamente a un Torrelavega que se desmoronó ante el potencial indiscutible del tirano de la Liga Nexus Asobal.