La frase de Carlsbogard: "Me llevan repitiendo que tire más desde los 10 años"

El Barça ya vela armas en Alicante para medirse este viernes a las 13.00 horas al Recoletas Atlético Valladolid en el primer cuarto de final de una Copa del Rey que ha conquistado en las 12 ediciones anteriores y en la que vuelve a ser el gran favorito.

Uno de los jugadores más importantes en el entramado defensivo con el que están marcando diferencias los blaugranas es Jonathan Carlsbogard, lateral izquierdo sueco que llegó al equipo en el verano de 2022 y con contrato hasta 2028.

Poco amigo de los focos, el escandinavo es un tipo muy afable, simpático y muy querido en el vestuario. Así se mostró en una entrevista con SPORT en la Ciutat Esportiva tras el último entrenamiento previo al viaje en avión hacia tierras alicantinas.

La temporada está siendo magnífica, pero se juegan mucho en estos 10 días...

Sí, claro. Es la parte más importante de la temporada, pero estamos en una buena posición para optar a conquistar la Copa del Rey y, por supuesto, la Champions, así que todo va bien. Hemos ganado un montón de partidos y un montón de títulos. Es divertido ser parte de esto.

Es estupendo vivir todo el año en Barcelona con esta temperatura y con esta luz

¿Cómo se siente personalmente?

Bien. La vida y todo en Barcelona es genial. Soy muy feliz aquí. ¡Y el clima! Es estupendo vivir todo el año en Barcelona con esta temperatura y con esta luz. Es completamente diferente al norte de Europa. ¡Es increíble! Nos encanta a mí, a mi mujer y a nuestro perro.

Carlsbogard, durante la entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

¿Cuántas veces le han dicho que no tiene el carácter típico de los suecos?

Yo siempre creo que tienes que adaptarte a donde vienes. Por ejemplo, en los horarios. Cuando hablo con mi mamá a la hora del almuerzo, ella llega del trabajo en Suecia y se pone a cenar. ¡Estoy comiendo y ella casi se va a la cama! Hay que adaptarse también al idioma y estamos aprendiendo español todo el tiempo mi esposa y yo.

Ortega sabe que me gustaría jugar más en ataque, pero somos muchos y no es fácil

En esta Liga ASOBAL ha marcado 73 goles y dio 55 asistentes. ¿Está contento con este paso adelante en el ataque?

Ni siquiera sabía esos datos. Yo siempre quiero ayudar al equipo de la mejor manera posible en los dos lados de la pista en cada entrenamiento y en los partidos, como todos mis compañeros. A veces focalizado en la defensa, pero también quiero jugar en ataque. Carlos (Ortega) sabe que me gustaría jugar más en ataque, pero somos muchos y no es fácil.

¿Cuántas veces le han dicho Ortega y el sueco Tomas Svensson (entrenador de porteros) que sea más valiente en ataque?

A veces me sale automáticamente. Depende de cómo esté, de mis compañeros o de a quién priorice el rival en defensa. ¿Sabes? Es algo que me ha pasado toda la vida. Desde que tenía 10 años, la gente me repite que debería lanzar más. Casi desde que empecé a jugar. Es algo dentro de mi cabeza.

Pues esta temporada ha dado un paso adelante...

Lo estoy intentando. Es lo que quiere Carlos de mí. Si quiero jugar, tengo que hacer lo que él dice. Es una combinación de ataque y defensa, una mezcla.

Mira el físico que tiene Fàbregas. Es una máquina y no solo en la defensa, también en ataque

¿Cómo es defender al lado de 'Ludo' Fàbregas?

Es muy bueno en muchas partes de la defensa y puede defender de distintas formas. Es impresionante y, además, es muy buen tío. Lo ves entrenar cada día y en los partidos, cómo intenta mejorar todo el tiempo. Es un gran jugador y es muy bueno tenerlo al lado en defensa. Es una máquina. Mira el físico que tiene. Y no solo en la defensa, también en ataque.

Carlsbogard, con dos pelotas ante Oscar Grau / DANI BARBEITO

Una de sus virtudes es ser duro atrás con pocas exclusiones.

Ambos trabajos son importantes. El balonmano no para de evolucionar y yo trabajo mucho para adaptarme a las nuevas situaciones. A este nivel, cada equipo y cada jugador buscamos cosas nuevas para ser mejores. Y, sin tener exclusiones, aunque no soy el más agresivo ni tampoco doy muchos golpes. Intento leer el juego un poco más. Claro que a veces tienes que empujar a los rivales, pero sin abusar, porque ahí empiezas a tener dos minutos.

¿Es posible disfrutar en defensa?

Sí, claro. Yo intento disfrutar todo el tiempo. Estoy muy contento de ser parte de este equipo y de este club, así que intento hacer lo mejor para mí y, sobre todo, para el equipo.

Esamos centrados en la copa y, cuando volvamos, ya podremos el foco en la Champions

¿Cómo llevan tener que ganar tres partidos en 54 horas para ganar la Copa del Rey?

A ver, el horario y la distribución de partidos es la que es. Tenemos una gran plantilla, con muchos jugadores buenos en todas las posiciones. Por tanto, habrá que cambiar mucho, rotar el equipo y que las cosas funcionen bien... también después de los partidos, porque los fisios tendrán mucho trabajo.

¿Dejarán de pensar en la Champions durante la Copa?

Este fin de semana en Alicante nos centraremos en la Copa y, cuando volvamos la próxima semana, ya pondremos la Champions en el foco. Aquí hay que ir siempre paso a paso. Primero la Copa del Rey y después ya habrá tiempo para pensar en Colonia.

Carlsbogard es feliz en el Barça y en Barcelona / DANI BARBEITO

¿La Final Four de la Champions es lo máximo para un jugar a nivel de clubs?

Sí. Es el fin de semana más grande y todos quieren estar allí Para el club también es la competición más importante y es maravilloso poder vivirlo en primera persona otra vez. Además, el ambiente en Colonia es una locura y estamos muy felices por estar allí otra vez.

¿Cómo ve la progresión del equipo?

Nosotros intentamos mejorar todo el tiempo. No es que no estemos satisfechos, pero siempre intentamos empujarnos para mejorar. Yo siento calma y una atmósfera muy buena en el grupo, que es muy importante para que todo salga bien.

He tratado de mejorar en todo y creo que más o menos lo he conseguido

¿En qué es mejor Carlsbogard si lo comparamos con cuatro años atrás?

Bueno, diría que tengo más experiencia que cuando llegué y me siento más cómodo mentalmente. No una sola cosa específica. He tratado de mejorar en todo y creo que más o menos lo he conseguido. Quiero intentar ser tan bueno como sea posible en muchas facetas del juego para ser impredecible.

Si el Barça gana la Copa del Rey y la Final four de la Champions League...

Pues sería un maravilloso final de temporada y el punto de partida para un maravilloso verano. Muchas semanas de vacaciones aquí en Barcelona, disfrutando del sol, del tiempo y sin Juegos Olímpicos ni concentraciones con la selección.