En Francia ven definido el futuro de Dika Mem

El futuro de Dika Mem está totalmente alejado del Barça. Todavía le queda recorrido como azulgrana, ya que seguirá en el club hasta 2027, cuando finaliza su vinculación con la entidad culé, pero su etapa en el Barça no se prolongará más allá de esa fecha. Aún debe ser una pieza importante para este curso y el siguiente, sin embargo, el club catalán ya sabe que perderá a un jugador muy importante en el futuro.

La gran pregunta, centrada en el propio Dika Mem, es dónde continuará su carrera. En ese sentido, en noviembre saltó a la luz que el lateral galo ya habría estado en Berlín el primer fin de semana de setiembre para visitar y conocer las instalaciones y el centro de entrenamiento del Füchse Berlín, en Hohenschönhausen.

Dika Mem habla sobre su futuro en el Barça / Valentí Enrich

Y en Francia ya vislumbran claramente su futuro. Según la información del diario 'L'Équipe', salvo sorpresa, Dika Mem firmará con el Füchse Berlín en 2027, una vez finalizado su contrato con el Barça. De este modo, se unirá a un equipo repleto de estrellas de primer nivel, como Mathias Gidsel y Simon Pytlick, entre otros.

De acuerdo con el medio citado, "el Barça le había ofrecido una generosa ampliación de contrato por cuatro años", pero Mem se ha decantado por cambiar de aires tras llegar a la capital catalana en 2016. Serán más de diez años defendiendo la camiseta azulgrana a un espectacular nivel. Y, en la vida, los ciclos llegan a su fin sin necesidad de convertirlos en drama.

Dika mem, en acción contra el PSG / DANI BARBEITO

Mem también contaba con una suculenta oferta del PSG. 'L'Équipe' señala que el club francés le ofreció "regresar a su región natal, cerca de su familia, y la perspectiva de un reconocimiento pleno en su país, acorde con su inmenso talento". Además, realizó una oferta excepcional para los estándares franceses, capaz de competir con los grandes clubes extranjeros a pesar de la diferencia de costes e impuestos.

Sin embargo, todo indica que Dika Mem ha decidido dar el salto al Füchse Berlín. La Bundesliga, considerada la liga más exigente del mundo, con estadios llenos y una exposición mediática constante —apodada recientemente por el entrenador Bob Hanning como “la NBA del balonmano”— será su nuevo escenario. El francés se integrará a un plantel de alto nivel, diseñado para competir por todos los títulos en los próximos años.