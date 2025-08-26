El Fraikin Granollers y el pasado azulgrana de casi media plantilla

Las 12 ediciones de historia de la Supercopa de Catalunya han sido una fiesta del balonmano catalán (salvo la de 2024) que se ha saldado siempre con la victoria del grande contra el pequeño. El Fraikin Granollers no ha logrado arrebatar nunca el título al Barça, pese a que en 2016 estuvo relativamente cerca (30-25).

Lo del conjunto vallesano es un milagro continuo, fruto del trabajo conjunto de cantera que ha permitido mitigar los efectos de una crisis económica que asola a la entidad desde hace demasiados años en una especie de dinámica que está condenando al balonmano español.

Obligado a vender sistemáticamente a sus mejores canteranos y a apostar por nuevos talentos cada verano, el equipo que dirige Antonio Rama y que ahora tiene a Antonio García como 'segundo' fue subcampeón liguero la pasada temporada y jugará directamente la fase de grupos de la Liga Europea.

Bruno Reguart es talento puro / BM GRANOLLERS

El Granollers no pudo retener más tiempo al joven prodigio del pivote Víctor Romero (Sporting) ni al portero Roberto Domínguez (Chambéry), pero sí seguirá contando con otros talentos de la cantera como el meta Pau Panitti, el central Gerard Domingo, el extremo izquierdo Pablo Guijarro y el polivalente Ferran Castillo.

También llama la atención la cantidad de jugadores con pasado azulgrana. El más reciente es Juan Palomino, lateral izquierdo antequerano experto en defensa que ha llegado este verano a Granollers tras acabar su contrato azulgrana y no ser renovado. Está llamado a ser uno de los líderes del equipo.

Otro es el central Bruno Reguart (22 años), un talento de La Masia que regresa al Palau d'Esports tras una temporada en el Stuttgart (allí coincidió con el fichaje azulgrana Dani Fernández) sin que el Barça le pierda la pista, y menos ahora que Domen Makuc se marchará al Kiel a finales de la presente temporada.

El cuadro de las Supercopas de Catalunya de balonmano / FCH

También se formaron en la cantera barcelonista el extremo derecho Pablo Urdangarin al que Antonio Rama ha reconvertido sabiamente en lateral, el extremo izquierdo Jordi Deumal, el reputado pivote internacional español Adrià Figueras y el pivote Ferran Prieto. Y pasó por el filial azulgrana el pivote Josep Armengol.

Para todos ellos será un partido especial, a imagen y semejanza de lo que sucede en el fútbol sala con Industrias Santa Coloma. El equipo que dirige Xavi Closas cuenta con ocho jugadores formados en el Barça (Marc Tolrà, Uri Santos, Bernat Povill, Marc Puigvert, Víctor Ramos, Nil Closas, Aniol y Kokoro).

La final de la Supercopa de Catalunya masculina se disputará este martes a las 21.00 horas en el Pavelló les Moreres de Esplugues de Llobregat, pero la jornada empezará antes para el club vallesano. A las 18.45 horas en el mismo escenario, el KH-7 Granollers disputará la final femenina contra el Lleida Handbol Club.