En Directo
BALONMANO
Fraikin BM Granollers - Barça, en directo: Liga Asobal de balonmano hoy, en vivo
Sigue en directo el duelo de la quinta jornada de la liga española de balonmano
David Raurell
El Barça se enfrenta hoy al Fraikin BM Granollers en el derbi catalán de la Liga Asobal.
La convocatoria del Barça
Sepan que Jonathan Carlsbogard ha quedado fuera de la lista a causa de unas molestias en las lumbares.
Asimismo, Òscar Grau también ha sido descartado por decisión técnica de Carlos Ortega
Los protagonistas de ambos equipos ya se encuentran sobre la pista:
¡Muy buenas noches!
Arrancamos el seguimiento minuto a minuto del derbi catalán entre FC Barcelona y Fraikin BM Granollers.
El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Asobal, enfrenatrá a dos de los mejores equipos de la categoría.
¡Nos espera una gran tarde-noche por delante!
