¿Por qué el fichaje de Smarason hará aún más férreo al Barça de Ortega?

En un panorama en el que el Barça ya no es uno de los cinco mayores presupuestos del balonmano, el director deportivo Joan Marin, el técnico Carlos Ortega y el pluriempleado Xavi O'Callaghan como jefe de las secciones del Palau vieron claro que la vuelta de Ludovic Fàbregas el verano pasado era la llave para crear un equipo más fuerte.

Desde su llegada, el técnico malagueño ha centrado buena parte de sus esfuerzos en que el equipo sea menos previsible y tenga alternativas cuando falle ese juego tan rápido que implantó Xavi Pascual en sus últimos años en el banquillo azulgrana. En este sentido, el situar a Blaz Janc como lateral izquierdo ha añadido una enorme riqueza ofensiva al equipo.

"Esta temporada vamos a defender mejor", aseguraban Marin y Ortega al unísono en una charla informal con SPORT al ser cuestionados por la marcha al Veszprém del icónico Thiagus Petrus. El mediático brasileño era un especialista en el robo con una gran rapidez de manos, pero en los últimos tiempos le faltaba consistencia en los seis metros.

Ludovic Fàbregas es un prodigio defensivo / DANI BARBEITO

La llegada de Fàbregas, el mejor defensor del planeta, multiplicó la solvencia atrás de un equipo que ya contaba con excelentes mimbres, como el sueco Jonathan Carlsbogard, el portugués Luís Frade y los franceses Dika Mem y Tim N'Guessan. A ellos se les unió un Djordje Cikusa cada día más fuerte que brilla ya como 'segundo defensivo y robó la bola que sentenció el título de la Champions en Colonia.

Otro activo fundamental ha sido un Ian Barrufet que ya es más alto que su padre y que con sus dos metros y su sensacional sacrificio ha defendido de 'segundo' en la izquierda y ha permitido bajar al extremo a Domen Makuc, evitando así un cambio defensa-ataque. Tanto 'Barru' como Djordje Cikusa deberían mostrar un nivel aún más elevado esta próxima campaña.

Llegados aquí, el Barça gana otro activo en defensa con el fichaje de Janus Dadi Smarason, central islandés de 31 años que llega a coste cero del PICK Szeged húngaro. Su difícil misión será la de sustituir a un Domen Makuc que acabó maravillando y que no jugará competición europea en el Kiel de Gonzalo Pérez de Vargas. Un paso atrás claro a nivel deportivo.

El Barça tiene muchas esperanzas puestas en Smarason / FCB

Smarason es todo experiencia, tanto a nivel de clubs como en una selección que comparte con dos estrellas del Magdeburgo, el también central Gisli Kristjansson y el lateral derecho Omar Ingi Magnusson. Otro detalle importante es que, pese a medir 1,84 metros, su potencia física y su sensacional tren inferior (muy bajo) le permiten defender con solvencia en el '2'.

"Con estos tíos ahí delante, mi trabajo es más fácil", dijo Emil Nielsen a SPORT en una de sus últimas semanas en el Barça. El danés jugará en el Veszprém y ahora serán el también islandés Viktor Hallgrimsson y el fichaje hispanorruso Sergey Hernández los que se aprovechen de la mejor defensa del planeta, que sumará una nueva pieza: Smarason. ¡Y otro cambio menos!