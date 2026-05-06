FC Barcelona - Nantes: a qué hora y dónde ver por TV gratis los cuartos de final de la Champions League en directo

El FC Barcelona se enfrenta hoy miércoles 6 de mayo al Nantes para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League. Después de conseguir una ligera ventaja en el duelo de ida (30-32), los azulgranas buscan sellar su pase a la Final Four de Colonia por octava vez consecutiva.

Recibirán en el Palau Blaugrana a un equipo francés que demostró durante el partido de ida por qué es uno de los equipos más en forma de Europa en estos momentos. Dirigidos por Gregory Cojean, el Nantes ha ganado cinco de los ocho partidos como visitante este curso en la competición europea, un registro que pone en aviso al Barça de cara al partido de esta noche.

Carlos Ortega destacó lo "bien que juega el Nantes" y la "enorme importancia" que tendrá el Palau / BdD

Con estrellas como Minne, Tournat, Odriozola, Briet o Valero Rivera, que recibirá un homenaje por parte del Barça en el que puede ser su último partido de su carrera en la Champions League, el Nantes llega con la misión de recuperar la desventaja de 2 goles del partido de ida. Todo por decidir en el Palau Blaugrana, donde el Barça busca seguir adelante en su sueño de conseguir la 13ª Champions League de balonmano esta temporada.

¿A qué hora juega el FC Barcelona contra el Nantes de cuartos de final de la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Nantes de la vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League se disputará hoy miércoles 6 de mayo a las 20:45 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Palau Blaugrana.

¿Dónde ver la Champions League de balonmano en directo, gratis y online?

En España, la Machineseeker EHF Champions League y el partido entre FC Barcelona y Nantes se podrá ver a través de DAZN. A su vez, Esport3 ofrece la retransmisión en abierto del encuentro, accesible para todos los públicos.

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