El factor que une al deseado Kiko Costa con Lamine... y con el Barça

Kiko Costa (20 años) es uno de los prodigios del balonmano mundial. Y uno de los más deseados del Barça. Hermano del también cotizado Martim Costa, el lateral renovó hasta 2030 con su actual club, el Sporting Clube de Portugal, dejando a las claras que los 'leones' no pondrán fácil su salida de la entidad. Pero hay un factor que le puede acercar a un posible movimiento blaugrana: Lamine Yamal... y Jorge Mendes.

Kiko, considerado una de las grandes apariciones del momento, y su hermano Martim, ambos jugadores verdiblancos y en plena exposición europea gracias a su actuación en la Champions, han pasado a ser gestionados por 'Polaris Sports', filial especializada en la explotación comercial y de imagen de los deportistas vinculados al superagente, tal como informa 'Esport3'. Gestifute continúa siendo la marca troncal, pero la rama destinada a márketing apunta a adquirir cada vez más protagonismo.

CIFRAS ELEVADAS

El nombre de Kiko ha empezado a circular en conversaciones relevantes. Informaciones recientes sitúan al lateral derecho en la agenda del Barcelona, que estudia alternativas para cubrir un futuro sin Dika Mem, jugador que ciertos medios sitúan lejos del Palau a partir de 2027.

El interés azulgrana no sorprende, puesto que Costa, con apenas veinte años y ya internacional, se ha asentado como uno de los laterales con más proyección del panorama europeo. Sin embargo, su situación contractual no invita a la facilidad: acaba de extender junto a su club su vinculación hasta 2030 y el Sporting no contempla desprenderse de él por una cifra inferior al millón de euros. El precio marca un listón que cualquier interlocutor deberá asumir.

Lo llamativo del panorama es que, una vez más, el Barcelona y Jorge Mendes se encuentran en un punto común. El agente y la entidad catalana mantienen una relación estable desde hace años. El vínculo se alimenta a través de los jugadores que comparten intereses: Lamine Yamal, Alejandro Balde, Ansu Fati y, en fechas recientes, Marc Casadó, quien también ha formalizado su representación comercial con Polaris Sports.

Esto obliga a que ambas partes mantengan un diálogo constante, no solo en clave futbolística, sino ahora con una posible ramificación hacia el balonmano. Si el Barça decide avanzar por Costa, el camino inevitable pasa por Mendes, que observa en el balonmano un espacio donde repetir estrategias que en el pasado lo convirtieron en una figura decisiva para la industria. Con jóvenes promesas en ascenso y capacidad de influencia acumulada durante más de veinte años, su papel puede crecer de nuevo.