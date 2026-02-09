La extraña celebración del Barça tras ganar la Copa de España: ¡Partido en el Palau!

El Barça conquistó el domingo en Telde su decimoquinto título seguido de la Copa de España que será ofrecido este martes a la afición (los 12 primeros como Copa ASOBAL) con dos entrenamientos después de un mes y medio de parón por los Campeonatos continentales con mención especial para el Europeo y la celebración del cuarto éxito del curso apenas duró unas horas.

Tras alzar la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica y el Mundial de Clubs, el equipo azulgrana superó al Bidasoa en semifinales (31-37) y al At. Valladolid en la final al mediodía (24-32) en un "torneo trampa" tal y como explicó Carlos Ortega a la conclusión del partido. Hubo celebración, recogida de trofeos, directos al avión y... ¡A preparar el choque de este martes!

El técnico malagueño concedió un día libre a sus jugadores, pero habrá sesión este martes por la mañana en la Ciutat Esportiva y a las 20.00 horas tocará regresar a la liga ASOBAL para recibir en el Palau al recién ascendido Horneo EON Alicante, un club fundado en 2017 que se impuso el curso pasado en División de Honor Plata.

Tim N'Guessan exhibe la Copa de España a sus compañeros / RFEBM - J.L. RECIO

Hacía 33 años que esta capital mediterránea no tenía un equipo en la máxima categoría del balonmano español. En la temporada 1992-93, el Alicante-Benidorm superó la promoción de descenso ante el Arrate por un global de 50-42, pero días después el club se disolvió. Por cierto, que los eibarreses acabaron descendiendo un año después y desapareciendo en 2011.

El cuadro alicantino ha mejorado mucho en todos los sentidos desde la destitución de Fernando Latorre y la llegada al banquillo el pasado 32 de octubre de Roi Sánchez, extécnico del filial azulgrana y exentrenador de Dani Fernández en el Stuttgart. Además, se ha reforzado con el portero David Faílde (Bidasoa) y con el extremo derecho Vicente Sancho, quien ha dejado el Eivissa de Plata.

Otros nombres importantes son el central Ander Torriko (máximo realizador del equipo con 88 goles), el lateral izquierdo argentino James Lewis Parker (75), el pivote Iván Montoya (ex del Fraikin Granollers y autor de 51 goles) y dos jugadores formados en la cantera del Barça como el joven portero Roberto Domènech y el pivote Pepe Oliver.

Luís Frade realizó una magnífica Copa de España / RFEBM - J.L. RECIO

El Barça llega con la moral alta y cargado de premios, ya que el título de Copa de España llegó acompañado por la elección de Emil Nielsen como mejor portero, Luís Frade como mejor pivote y MVP de la final, el genio Blaz Janc como mejor lateral derecho pese a ser un extremo en esencia, de Domen Makuc como mejor central y de Tim N'Guessan como mejor lateral izquierdo.

Tras saldar la primera vuelta con 15 victorias, los azulgranas inician la segunda y todo apunta a que Carlos Ortega seguirá con las rotaciones, sin olvidar que el capitán Dika Mem se lesionó en la semifinal del sábado y estará de baja hasta la segunda quincena de marzo. Jugadores como Adrián Sola, Oscar Grau o Manuel Ortega podrían tener minutos.