Éxodo en las filas azulgranas por el primer parón de selecciones

Carlos Ortega afronta la semana con una plantilla exigua de apenas seis jugadores, mientras el resto, hasta once efectivos, se encuentran repartidos con sus respectivas selecciones para disputar los partidos amistosos del primer parón del curso.

Los compromisos internacionales han llevado a una gran parte del cuadro catalán a cambiar la disciplina azulgrana durante unos días para cumplir con sus respectivos países. España, con Aleix Gómez, Dani Fernández e Ian Barrufet es la selección con más presencia de jugadores del Barça para sus dos partidos contra la suecia de Jonathan Carlsbogard, el jueves, 30 de octubre (18.10h) en Linköping y el sábado, 1 de noviembre (17.30h) en Eskilstuna.

Estos no serán los únicos duelos directos entre selecciones con azulgranas en liza ya que Portugal, con Luís Frade, y Egipto, con Serif Elderaa, se enfrentarán en otro doble compromiso en suelo luso, el jueves, 30 de octubre (21.00h) y el sábado, 1 de noviembre (17.00h), ambos en Moimenta da Beira). Por otra parte, Dika Mem y Ludovic Fabregas, dos referencias para Francia, disputarán con su selección un único duelo contra Italia en la localidad francesa de Pau, el sábado 1 de noviembre (18.45h).

Los dos porteros, a trabajar

Los dos guardametas azulgranas, Emil Nielsen y Viktor Hallgrímsson, están convocados también con Dinamarca e Islandia, respectivamente. Los daneses tienen previstos tres encuentros en Trondheim contra Noruega, Países Bajos e Islas Feroe. Los islandeses, por su lado, viajan a Alemania para enfrentarse en un doble encuentro al combinado anfitrión en Núremberg y Munich. Por último, Blaz Janc ha sido convocado con Eslovenia para un único duelo contra Serbia en Loznica.

Con once efectivos desperdigados por la geografía europea, Carlos Ortega, tras dar descanso a sus jugadores el lunes, volvió este martes a la actividad con solo seis piezas a sus órdenes: Òscar Grau, Antonio Bazán, Djordje Cikusa, Timothey N’Guessan, Domen Makuc y Petar Cikusa.

España – Aleix Gómez, Dani Fernández y Ian Barrufet Suecia – Jonathan Carlsbogard Francia – Dika Mem y Ludovic Fàbregas Dinamarca – Emil Nielsen Portugal – Luís Frade Egipto – Seif Elderaa Islandia – Viktor Hallgrímsson Eslovenia – Blaz Janc

Después del parón de selecciones, el Barça volverá a la competición el próximo sábado 8 de noviembre para el partido contra el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en el Palau Blaugrana (16.45 horas) de la octava jornada de la Liga Nexus Energia Asobal.