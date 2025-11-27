Exhibición ofensiva del Barça para triturar al GOG

Un Barça muy coral superó con mucha comodidad al GOG con una nueva exhibición ofensiva. Los azulgranas impusieron su ley desde el principio y apenas sufrieron para sumar un nuevo triunfo en la EHF Champions League. Dos puntos más para afianzarse en la segunda plaza del grupo.

GOG - Barça (EHF Champions) Champions League GOG 28 41 BAR Alineaciones GOG, 28 (14+14): Boutaf; Tonnesen (1), Jakobsen (2), Vilhelmsen (2), Balstad (1), Oskar Rasmussen (1), Bjerre (5, 2p), -siete inicial-, Nielsen (p.s), Nicolai Pedersen (1), Kasper Pedersen (-), Frederik Pedersen (2), Dalby (2), Lykke (5), Lindskog (-), Mikel Rasmussen (2) y Mittún (4). Barça, 41 (21+20): Nielsen; Aleix Gómez (7, 1p), Mem (2), Makuc (3), N'Guessan (7), Frade (9) y Fernández (2), -siete inicial- Saric (p.s), Bazán (-), Carlsbogard (1), Djordje Cikusa (2), Janc (2), Elderaa (1), Fàbregas (-), Barrufet (4) y Petar Cikusa (1).

Aterrizaba el cuadro azulgrana a tierras danesas tras ganar al Paris Saint-Germain en la última jornada europea, en un duelo donde fue de más a menos, y con la baja de Viktor Hallgrímsson por molestias en la cadera. Por delante, un partido trampa, tal y como lo definió Carlos Ortega en la previa.

Para empezar, el técnico azulgrana apostó por Makuc para la dirección de juego, acompañado por N'Guessan y Dika Mem en la primera línea. El inicio se decantó para los culers, aprovechando los múltiples errores de los locales y el acierto de Frade desde el pivote (3-6).

Inicio eléctrico

N'Guessan y Makuc sostenían la ofensiva del Barça, mientras se sumaba el de siempre a la causa: Emil Nielsen y sus paradas. El conjunto catalán lograba superar la defensa danesa con facilidad y obligó al tiempo muerto local. Pero nada frenaba la superioridad azulgrana en el 40x20 (7-12).

Ni varias exclusiones, algunas de ellas más que rigurosas, repercutían a un Barça muy coral en ataque y concentrado en el 6:0 defensivo. Nielsen seguía a los suyo en la portería y los de Ortega pusieron la directa en los últimos minutos liderados por los tantos de Aleix Gómez, N'Guessan y Frade para llevarse una importante ventaja al descanso (14-21).

Vendaval ofensivo

De regreso, poco cambió el guion del encuentro, con el Barça encontrando buena posiciones de lanzamiento y el GOG demasiado 'blandito' defensivamente. Y, claro, con Nielsen echando el cerrojo a la portería azulgrana. Era un auténtico vendaval ofensivo el equipo de Carlos Ortega sin capacidad de respuesta de los locales (19-31).

Los daneses fueron capaces de reducir distancias debido a la relajación azulgrana, circunstancia que no gustó nada a Ortega y le obligó a parar el partido. Y reaccionó rápidamente el Barça elevando de nuevo el nivel de intensidad sobre la pista. Con minutos para el joven Saric en portería, los últimos minutos se convirtieron en un intercambio de golpes constante. Victoria cómoda para el equipo culer (28-41).