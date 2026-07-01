El exblaugrana Lasse Andersson, de la final de la Champions... ¡a Segunda!

Lasse Andersson es un gran tipo y un ejemplo de superación. El danés sufrió dos gravísimas lesiones de rodilla durante su etapa azulgrana y ahora pasará de disputar la pasada final de la Champions contra el Barça a jugar en Segunda División en su país.

El lateral izquierdo y central danés llegó al Barça en 2016 con 22 años y con la ilusión de comerse el mundo. De hecho, en sus primeros meses como azulgrana sorprendió y se ganó muchos minutos en el equipazo que dirigía Xavi Pascual.

Sin embargo, todo se truncó el 11 de marzo de 2017, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el Palau en la última jornada de la fase de grupos de la Champions ante el Wisla Plock el día de su vigesimotercer cumpleaños.

Lasse Andersson tuvo muy mala suerte en el Barça / VALENTÍ ENRICH

El escandinavo trabajó muchísimo y estaba a punto de reaparecer en septiembre de 2017, pero en un calentamiento recayó y tuvo que pasar otra vez por el quirófano. 13 meses después de la primera lesión, reapareció el 21 de abril de 2018 en el Palau contra el Balonmano Zamora.

Tras llegar al Barça un año después de la conquista de la segunda Champions de Xavi Pascual en 2015, Lasse Andersson abandonó el club en 2020 por la necesidad de liberar su mente. "El único que me ha metido prisa he sido yo", reconoció a SPORT.

Lasse Andersson deja un gran recuerdo en los 'Zorros' / FÜCHSE BERLIN

La siguiente temporada los azulgranas ganaron otra Champions en el adiós de 'Pasqui'. Su destino fue el Füchse Berlin, con el que ganó una Bundesliga, una Liga Europea y la pasada Copa Alemana. En la pasada final de la Champions, los 'Zorros' cayeron contra el Barça por 37-34 y él estuvo demasiado ansioso con 7/12.

"Hay que ponerse fuerte para defender", comentó a SPORT en Colonia al ser cuestionado por su espectacular presencia física, mucho más fuerte y musculado que en Barcelona. Sin embargo, no seguirá en la capital de Alemania la próxima temporada.

Razones personales y la posibilidad de acogerse al programa fiscal danés 'Forskerskatteordningen' (tributación reducida para profesionales que regresan al país tras una larga etapa en el extranjero) le llevaron a comprometerse hace tiempo con el HØJ, un pujante club danés al que llegó el verano pasado el exazulgrana Hampus Wanne para jugar en Primera.

Por una sucesión de crueles circunstancias, el HØJ descendió y el actual campeón olímpico, mundial y europeo con Dinamarca tendrá que jugar en Segunda División apenas unas semanas después de rozar en Colonia su primera Champions. Con 32 años, respetará el compromiso al que llegó para liderar el ascenso a la máxima categoría danesa, la Herrehåndboldligaen.