El exazulgrana Jicha, de la gloria en Colonia a los infiernos de la destitución

Filip Jicha no tuvo suerte en el Barça. Llegó en el verano de 2015 en un momento muy complicado, ya que la inesperada marcha de Nikola Karabatic al PSG por una serie de circunstancias dejó 'tocada' la planificación de un equipo campeón que logró la Champions con una victoria por 28-23 al Veszprém que dirigía Carlos Ortega con Xavi Sabaté como ayudante.

El club azulgrana se vio con el millón y medio de euros de la cláusula del mítico jugador galo y con el mercado para esa temporada muy complicado. Ahí se pusieron las miradas en el lateral izquierdo Jicha, un 'bombardero' checo que había completado ocho años extraordinarios en el Kiel. Y se pagó en torno a un millón de euros por su libertad.

El problema era que el de Pilsen ya tenía 33 años y llegó con las rodillas muy 'tocadas' después de una década de duros impactos en ataque y en defensa, donde sus 201 centímetros y los en torno a 105 kilos le permitían ser muy útil de 'segundo'. Ya no era ni por asomo el jugador que noqueó al Barça con 11 goles en la primera final de Colonia en 2010 (34-36).

Filip Jicha, en 2015 tras fichar por el Barça / IGNASI PAREDES

Unos meses después de su llegada, fue operado en diciembre de 2015 por una lesión en el pubis y en febrero de 2017 empezó el principio del fin con una rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Ni siquiera terminó la última de las tres temporadas de contrato que firmó y en octubre de 2017 anunció su retirada. "No era justo para el Barça ni para mí", dijo.

No había pasado ni un año cuando el Kiel lo recuperó en 2018 para ser el ayudante del islandés Alfred Gislason y, al siguiente verano, se convirtió en el primer entrenador de los 'Zebras'. Con el central noruego Sander Sagosen como 'cerebro' y con el extremo sueco Niklas Edberg como mejor estilete, el cuadro alemán derrotó en la final de la Champions en 2020 al Barça.

En un vacío Lanxess Arena por las medidas contra el Covid, el Kiel impuso su ley durante todo el partido, con un balonmano rápido y seguro que desmontó el ataque blaugrana a base de dureza defensiva. Esa derrota en la aplazada Final Four puso la cruz a 'Pasqui', quien acabó siendo destituido siete meses después con malas artes unos días antes de alzar el título ante el Aalborg.

Borge Lund, nuevo entrenador de los 'Zebras' / THW KIEL

Desde entonces, el Kiel ganó dos Bundesligas (2021 y 2023), la Copa en 2022 y cuatro Supercopas seguidas entre 2020 y 2023. Sin embargo, ha ido viendo cómo la eclosión del Magdeburgo y el Füchse Berlin le restan opciones y la temporada que acaba de concluir ha sido mala para los del norte de Alemania, con el exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas en sus filas.

Tanto, que está fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada. Sexto en la Bundesliga con 42 puntos (los mismos que un Lemgo que estará en la Liga Europea), sus opciones pasaban por ganar la Liga Europea. Y llegó a la final, pero cayó por 23-24 contra el Melsungen de Roberto García Parrondo (el equipo en el que jugó cedido Ian Barrufet estará en la Champions).

Todo ello ha llevado a la directiva del cuadro germano a destituir a Filip Jicha tras 16 temporadas en el club (ocho como jugador, una como asistente y siete como primer entrenador). Su sustituto será el noruego Borge Lund, quien jugó con los 'Zebras' desde 2007 hasta 2010 y ha liderado el firme paso adelante del Elverum en las pasadas temporadas.