Eurofarm Pelister - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Eurofarm Pelister y Barcelona se enfrentan este miércoles 15 de octubre en el Sports Hall Boro Čurlevski en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Eurofarm Pelister - Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al Pick Szeged (31-28), derrotar al Zagreb (32-25), perder contra el Magdeburgo (22-21) y derrotar al GOG (37-32), ubicándose en el tercer lugar del Grupo B con 6 puntos y +14 en el diferencial de goles.

En cambio, el Eurofarm Pelister perdió ante el Wisla Plock (36-25), perdió ante el GOG (31-28), perdió ante el PSG (33-27) y venció al Zagreb (25-23), asimismo posicionándose en el séptimo lugar de la división con 2 puntos y -18 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, el Barcelona y el Eurofarm Pelister nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será su primera contienda en el terreno de juego.

HORARIO DEL EUROFARM PELISTER - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Eurofarm Pelister y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este miércoles 15 de octubre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL EUROFARM PELISTER - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Eurofarm Pelister y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.