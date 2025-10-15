Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
BALONMANO

Eurofarm Pelister - Barça, en directo: EHF Champions League, en vivo hoy

Sigue en directo y online el duelo de Champions entre Eurofarm Pelister y Barça

Blaz Janc brilla también ahora como central

Blaz Janc brilla también ahora como central / Valentí Enrich

Miguel Jorge

El Barça visita al Eurofarm Pelister en la EHF Champions League tras la victoria en Asobal ante el BM Granollers.

Sigue el partido en directo aquí en SPORT.

