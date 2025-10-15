Eurofarm Pelister - Barça, en directo: EHF Champions League, en vivo hoy

El Barça visita al Eurofarm Pelister en la EHF Champions League tras la victoria en Asobal ante el BM Granollers.

Sigue el partido en directo aquí en SPORT.

Rubén Garabaya Entrenador del Eurofarm Pelister: "El Barça es uno de los tres mejores equipos del mundo. Cada partido contra ellos es especial porque tienen muchas estrellas, grandes jugadores"

Carlos Ortega: "Es un partido trampa, pero queremos ganar. Ellos son más aguerridos en su casa, vendieron las entradas en ocho minutos. El ambiente es bastante hostil allí y tenemos que estar preparados".

El Barcelona y el Eurofarm Pelister nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será su primera contienda en el terreno de juego.

El Eurofarm Pelister perdió ante el Wisla Plock (36-25), perdió ante el GOG (31-28), perdió ante el PSG (33-27) y venció al Zagreb (25-23), asimismo posicionándose en el séptimo lugar de la división con 2 puntos y -18 en el diferencial de anotaciones.