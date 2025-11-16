Una estrella de la ASOBAL desafía al Barça en León

Una serie de coincidencias motivaron el pasado verano el regreso del contrastado Gonzalo Pérez Arce al ABANCA Ademar. El extremo derecho salió del conjunto leonés en 2022 después de ser el segundo máximo realizador de la Liga ASOBAL con 200 goles, a seis de Chema Márquez en el Fraikin Granollers.

Ahí el leonés se enroló en las filas del Wisla Plock, donde realizó un excelente papel. En el curso 2022-23, los de Xavi Sabaté rozaron la Final a Cuatro de la Champions al caer por tan solo dos goles contra el Magdeburgo en cuartos (50-52) y en la siguiente ganó la Liga de Polonia ante el Kielce de los Dujshebaev y cayó en octavos en Europa ante el PSG (59-64).

Pérez Arce jugó la pasada temporada en el Bietigheim alemán, equipo que dirige el emblemático exazulgrana Iker Romero y que acababa de ascender a la Bundesliga. El dos veces internacional español fue el tercer máximo goleador del equipo con 100 goles de 136 lanzamientos (73,53%), pero no pudo evitar el descanso por un solo punto.

Pérez Arce ha vuelto a la Liga ASOBAL por una sola temporada / ADEMAR LEÓN

De forma paralela, se comprometió con el potente GOG danés para la temporada que viene y el pasado verano el internacional español Carlos Álvarez dejó huérfano el extremo derecho del Ademar al fichar por el Sporting de Portugal. El club se movió y consiguió el fichaje para el presente curso de un Gonzalo Pérez Arce que vuelve a coincidir con su hermano Rodrigo.

Séptimo con nueve puntos y último con uno en la Liga Europea, el ABANCA Ademar de Dani Gordo recibe este domingo al Barça a las 19.00 horas (Esport3 y Teledeporte) con Gonzalo Pérez Arce como gran estrella del equipo y... de la Liga ASOBAL, ya que es de largo el máximo goleador con 63 'dianas' (tira los siete metros), seguido con 55 por el cubano Frank Cordies (Bada Huesca).

El conjunto azulgrana viene de lograr una importantísima victoria el jueves en el Palau contra el Orlen Wisla Plock (30-24) para acercarse mucho a los cuartos de final, un partido en el que el capitán Dika Mem forzó pese a estar recién recuperado del esguince de tobillo que sufrió con su selección.

N'Guessan brilló en la segunda parte ante el Wisla Plock / VALENTÍ ENRICH

Carlos Ortega (regresa al banquillo tras la vergonzosa sanción de la EHF) ha dado descanso al francés en una convocatoria que presenta la novedad del joven Adrián Sola. El resto serán los mismos que ganaron el jueves a los polacos, aunque podrían tener más minutos jugadores como los hermanos Cikusa (Petar y Djordje), el egipcio Seif Elderaa o el esloveno Domen Makuc.

La expedición regresará a Barcelona el lunes y un día después viajará a París para medirse el miércoles al PSG de Stefan Madsen, una de las decepciones de la Champions hasta el momento (seis puntos en siete partidos). Pese a ello, cuenta con un jugador que está marcando diferencias, el contrastado lateral izquierdo galo Elohim Prandi (cuarto máximo realizador con 55 goles).