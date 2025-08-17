Suscripción

Un enorme Barça derrota al campeón de la Bundesliga

El cuadro azulgrana maravilló en defensa en la primera parte y supo sufrir ante el Füchse Berlin de Aitor Ariño

Carlsbogard sufre la dura defensa alemana

Carlsbogard sufre la dura defensa alemana / FCB

David Rubio

David Rubio

El Barça dio un paso de gigante en su segundo partido de pretemporada al derrotar en los penaltis al campeón alemán Füchse Berlin (27-27 y 6-7) con el mítico exazulgrana Aitor Ariño enfrente. Los de Ortega se llevan la Premium Cup de Nordhom con el siete metros definitivo parado por Nielsen y un partidazo colectivo en el que brillaron el meta danés, Tim N'Guessan y los minutos estelares de Petar Ciukusa.

Füchse Berlin - Barça (Premium Cup, balonmano), 17/08/2025

PREMIUM CUP

27
27*
Alineaciones
FÜCHSE BERLIN, 27
(13+14): Dejan Milosavljev (p. 1), Nils Lichtlein (3), Marx Darj, Mathias Gidsel (8), Matthes Langhoff (2), Hakun West av Telgum, Aitor Ariño (5) -siete inicial-, Lasse Ludwig (p.s.), Mijajlo Marsenic, Fabian Wiede (3), Tobias Gröndahl (2, 2p.), Tim Freihöfer (3, 2p.) y Lukas Herburger.
BARÇA, 27*
(17+10): Emil Nielsen (p., 1'-30'), Jonathan Carlsbogard, Luís Frade (2), Dika Mem (6), Tim N'Guessan (7), Aleix Gómez (3, 1p.), Ian Barrufet -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Domen Makuc (3), Ludovic Fàbregas (3), Djordje Cikusa, Seif Elderaa (1), Blaz Janc, Manuel Ortega y Petar Cikusa (2).
ÁRBITROS
Excluyeron dos minutos a Hakun West av Telgum (28:15) y Matthes Langhoff (52:45), del Füchse Berlin; y a Dika Mem (4:59), Ludovic Fàbregas (11:44 y 25:27), Jonathan Carlsbogard (18:26) y Luís Frade (37:01), del Barça.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
2-3, 4-6, 7-12, 9-16, 12-15, 13-17 (descanso), 16-19, 20-20, 21-22, 22-24, 24-26 y 27-27 (final).
PENALTIS (6-7)
Tim Freihofer, para Emil Nielsen; Aleix Gómez, gol (0-1); Fabian Wiede, gol (1-1); Ian Barrufet, gol (1-2); Nils Lichtlein, gol (2-2); Seif Elderaa, para Lasse Ludwig; Mathias Gidsel, gol (3-2); Dika Mem, gol (3-3); Tobias Gröndahl, gol (4-3); Ludovic Fàbregas, gol (4-4); Aleix Gómez, gol (4-5); Tobias Gröndahl, gol (5-5); Ian Barrufet, gol (5-6); Nils Lichtlein, gol (6-6); Seif Elderaa, gol (6-7); Tim Freihofer, para Emil Nielsen.
INCIDENCIAS
Final de la Premium Cup disputada en el Emsland Arena (Nordhom, Alemania).

La primera parte fue una exhibición defensiva del conjunto azulgrana que, pese a la marcha de Thiagus Petrus, tiene más opciones en la retaguardia tal y como insistió a SPORT una persona importante en la sección con el 'muro' Ludovic Fàbregas, Ian Barrufet y Djordje Cikusa.

Aleix Gómez empezó marcando y dio el relevo a un sensacional Tim N'Guessan (seis goles en la primera parte) con un mal arbitraje de los colegiados alemanes, muy meticulosos en las exclusiones e incapaces de ver una falta sobre el galo y un penalti sobre Mathias Gidsel (3-5).

Dika Mem intenta superar a Marsenic

Dika Mem intenta superar a Marsenic / FCB

El Barça frenaba las permutas del campeón de la Bundesliga y se disparó entre el talento de Domen Makuc y un golazo de 'Ludo' (7-12), obligando a Jaron Siewert a parar el partido en el 15'. El tercer tanto de Dika Mem elevó la ventaja a los seis goles (9-15, min. 19).

Ahí se sucedieron algunos errores lógicos (lo que no es normal es este nivel de juego en agosto) y el Füchse se acercó a 12-15 con el despertar de un Gidsel que empezó en 'modo pretemporada'. N'Guessan respondió con dos goles y Nielsen lo hizo a cada parada de Milosavljev. Al descanso, 13-17 tras el cuarto gol de Ariño.

Gidsel lideró la reacción alemana y el subcampeón de Europa se situó a un gol (18-19), empató (21-22) y tuvo un siete metros para adelantarse en el que el especialista Gröndahl no pudo con Hallgrimsson. El meta islandés rayó a buen nivel y fue clave al igual que un renacido Petar Cikusa.

El de Bordils mostró su mejor cara en muchos meses. El gran talento de La Masia marcó dos golazos y forzó un siete metros que recuperaron la renta de tres goles (22-25), pero los rigurosos penaltis permitieron el empate germano (27-27).

Los árbitros no concedieron el gol de Fàbregas (fuera de tiempo) y la Premium Cup se decidió desde los siete metros. Nielsen detuvo el lanzamiento de Freihofer, Luwig negó el gol a Elderaa y se llegó a la muerte súbita. Repitieron Aleix Gómez y 'Barru', marcó Elderaa y el danés volvió a adivinar la intención de Freihofer.

