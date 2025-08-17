Un enorme Barça derrota al campeón de la Bundesliga

El Barça dio un paso de gigante en su segundo partido de pretemporada al derrotar en los penaltis al campeón alemán Füchse Berlin (27-27 y 6-7) con el mítico exazulgrana Aitor Ariño enfrente. Los de Ortega se llevan la Premium Cup de Nordhom con el siete metros definitivo parado por Nielsen y un partidazo colectivo en el que brillaron el meta danés, Tim N'Guessan y los minutos estelares de Petar Ciukusa.

Füchse Berlin - Barça (Premium Cup, balonmano), 17/08/2025 PREMIUM CUP FUC 27 27* BAR Alineaciones FÜCHSE BERLIN, 27 (13+14): Dejan Milosavljev (p. 1), Nils Lichtlein (3), Marx Darj, Mathias Gidsel (8), Matthes Langhoff (2), Hakun West av Telgum, Aitor Ariño (5) -siete inicial-, Lasse Ludwig (p.s.), Mijajlo Marsenic, Fabian Wiede (3), Tobias Gröndahl (2, 2p.), Tim Freihöfer (3, 2p.) y Lukas Herburger. BARÇA, 27* (17+10): Emil Nielsen (p., 1'-30'), Jonathan Carlsbogard, Luís Frade (2), Dika Mem (6), Tim N'Guessan (7), Aleix Gómez (3, 1p.), Ian Barrufet -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Domen Makuc (3), Ludovic Fàbregas (3), Djordje Cikusa, Seif Elderaa (1), Blaz Janc, Manuel Ortega y Petar Cikusa (2).

La primera parte fue una exhibición defensiva del conjunto azulgrana que, pese a la marcha de Thiagus Petrus, tiene más opciones en la retaguardia tal y como insistió a SPORT una persona importante en la sección con el 'muro' Ludovic Fàbregas, Ian Barrufet y Djordje Cikusa.

Aleix Gómez empezó marcando y dio el relevo a un sensacional Tim N'Guessan (seis goles en la primera parte) con un mal arbitraje de los colegiados alemanes, muy meticulosos en las exclusiones e incapaces de ver una falta sobre el galo y un penalti sobre Mathias Gidsel (3-5).

Dika Mem intenta superar a Marsenic / FCB

El Barça frenaba las permutas del campeón de la Bundesliga y se disparó entre el talento de Domen Makuc y un golazo de 'Ludo' (7-12), obligando a Jaron Siewert a parar el partido en el 15'. El tercer tanto de Dika Mem elevó la ventaja a los seis goles (9-15, min. 19).

Ahí se sucedieron algunos errores lógicos (lo que no es normal es este nivel de juego en agosto) y el Füchse se acercó a 12-15 con el despertar de un Gidsel que empezó en 'modo pretemporada'. N'Guessan respondió con dos goles y Nielsen lo hizo a cada parada de Milosavljev. Al descanso, 13-17 tras el cuarto gol de Ariño.

Gidsel lideró la reacción alemana y el subcampeón de Europa se situó a un gol (18-19), empató (21-22) y tuvo un siete metros para adelantarse en el que el especialista Gröndahl no pudo con Hallgrimsson. El meta islandés rayó a buen nivel y fue clave al igual que un renacido Petar Cikusa.

El de Bordils mostró su mejor cara en muchos meses. El gran talento de La Masia marcó dos golazos y forzó un siete metros que recuperaron la renta de tres goles (22-25), pero los rigurosos penaltis permitieron el empate germano (27-27).

Los árbitros no concedieron el gol de Fàbregas (fuera de tiempo) y la Premium Cup se decidió desde los siete metros. Nielsen detuvo el lanzamiento de Freihofer, Luwig negó el gol a Elderaa y se llegó a la muerte súbita. Repitieron Aleix Gómez y 'Barru', marcó Elderaa y el danés volvió a adivinar la intención de Freihofer.