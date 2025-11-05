Un enorme Barça Atlètic 'abusa' de un equipo de ASOBAL en la Copa del Rey

El filial del Barça ha protagonizado este miércoles otra gran 'machada' en una Copa del Rey en la que ya accedió a octavos de final en la temporada 2014-15 (fue eliminado por el BM Logroño, que se impuso por 25-32 con dificultades al ganar por 19-22 a 15 minutos del final). Esta vez los de Dani Ariño pasaron por encima de todo un Tubos Aranda Villa de Aranda (39-30).

Barça Atlètic - Tubos de Aranda Villa de Aranda (balonmano, Copa del Rey), 05/11/2025 COPA DEL REY BAR 39 30 ARA Alineaciones BARÇA ATLÈTIC, 39 (23+16): Guillem Martínez (p.), (Pau Hernández, p.), Marc Villarreal (3), Xavi Moreno (2), Guido Bayo (1), Mikael Lopes (8), Anselmo Collado (4), Jan Blas (3), Carlos Martín (5), Hannes Nilsson (1), Miguel Martín (7), Marc Navarro (2), Quim Rocas (1), Pep Arnau (2) y Guillem Pino. TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA, 30 (16+14): Pau Guitart (p.), (Vasco Martinho, p.), Uros Ustojic (1), Mateo Arias (2), Dalmau Huix, Víctor Megías (1), Pedro Martínez (1), Asier Iribar (3), Vicente Poveda (4), Juan Tamayo, Francisco Pereira, Hugo Esteban, David López (4), Álex Berbel (6), Jakub Sladkowski (5) y Daniel Martín.

El conjunto arandino ocupa la décima posición en la Liga NEXUS ASOBAL y cuenta con un equipo que no debería pasar excesivos problemas para salvar la categoría, su gran objetivo. Y eso que los azulgranas no pudieron contar con Filip Saric, Manuel Ortega, Oriol San Felipe ni Adrián Sola para evitar que no puedan ir citados con el primer equipo en la Final a Ocho.

Uno de los protagonistas fue el lanzaroteño Miguel Ángel Martín. Tras debutar a lo grande a las órdenes de Carlos Ortega el 26 de octubre de 2024 con un espectacular 9/11 ante el Guadalajara, al lateral derecho le estaba costando dar pasos adelante. Este miércoles emergió con siete goles que invitan a ser optimistas otra vez con su progresión. "Hay que dejarlo trabajar y hay mucho trabajo con él", decía el otro día a SPORT una persona importante de la sección. Con buen criterio, por lo visto.

Un gol más, ocho, anotó el lateral derecho brasileño Mikael Lopes, fichado hace dos veranos procedente del Taubaté de su país, equipo que fue rival del Barça en el pasado Mundial de Clubs. Mención especial también para el portero Pau Martínez, con 13 paradas y un excelente 34% de efectividad.

Miguel Martín estuvo notable / FCB

La clave del partido estuvo en la primera parte. El filial salió lanzado y pasó por encima de un Villa de Aranda que se vio 12-5 abajo a los 10 minutos, con tres goles de Marc Villarreal. Con un sonoro 15-5 en el 14', Javi Márquez paró el partido y trató de hacer reaccionar a sus jugadores, superados en todos los aspectos del juego.

El ataque local era rápido y superaba una y otra vez la defensa visitante. El Villa de Aranda mejoró, pero el extremo derecho Jan Blas (con amplia experiencia en el primer equipo) y el citado Mikael Lopes lideraron al equipo, que mantenía una amplia ventaja al final de la primera parte (23-16).

¿Aguantaría el filial con cuatro ausencias clave ante un buen equipo de ASOBAL? Con dos goles de Miguel Martín y otros dos de Lopes, los blaugranas mantenían una renta de seis goles en el 41' (27-21). Ambos estaban de dulce y la victoria no peligró en ningún momento hasta el 39-30 definitivo. ¡Qué bien se hacen las cosas en la sección!

El resto de resultados de esta primera ronda a partido único fueron: Eivissa - San Pablo Burgos (29-32), CB Soria - Anaitasuna (29-32); Confía Oviedo - Bada Huesca (32-35), Puerto Sagunto - Caserío Ciudad Real (30-20), OAR Coruña - BM Nava (30-32), Alcobendas - REBI Cuenca (23-36), CB Cisne - BM Guadalajara (27-30), Cajasol Sevilla - Blendio Sinfín (28-36), BM zaragoza - Puente Genil (31-37) y Agustinos Alicante - Frigoríficos Morrazo (33-35). El Trops Málaga - Benidorm se jugará el 27 de noviembre.