Dónde ver el Magdeburgo - Barça por TV, en directo y online

El duelo entre SC Magdeburgo y Barça va bastante más allá de los puntos: desde la llegada de Carlos Ortega, los precedentes “grandes” han sido casi siempre favorables a los alemanes, incluidos cruces en Colonia y en el Mundial de Clubs. En esta fase de grupos, además, el liderato está en juego: el Barça es 2º del Grupo B con 22 puntos, a uno del Magdeburgo (23), que ya asaltó el Palau (21-22) con un siete metros final fallado por Ian Barrufet.

Este partido trasciende con mucho el valor de los puntos. La rivalidad se ha cargado de significado desde la llegada de Carlos Ortega al banquillo azulgrana, con un historial reciente que, en las citas decisivas, ha sonreído casi siempre al conjunto alemán.

No es un detalle menor: el Barça ha levantado dos Champions con Ortega, pero en las otras dos Final Four de Colonia se quedó a las puertas precisamente ante el Magdeburgo, vigente campeón continental y subcampeón de la Bundesliga, un obstáculo que también apareció en su camino en dos Mundiales de Clubs.

En clave de grupo, el escenario es milimétrico. El Barça es segundo del Grupo B con 22 puntos, a uno de un Magdeburgo que ya golpeó en el Palau (21-22) y que se llevó el triunfo después de que Ian Barrufet no convirtiera un siete metros con el tiempo cumplido. De ahí que una victoria, aunque sea por la mínima, pueda acercar muchísimo a los azulgrana a la primera plaza, más aún con el colchón de 19 goles que tienen en el ‘goal-average’ general. Además, el Barça contará con el regreso de Dika Mem.

Ortega se queja a los árbitros en la primera vuelta en el Palau / DANI BARBEITO

A qué hora es el Magdeburgo - Barça

El SC Magdeburgo-Barça, correspondiente a la jornada 13 del Grupo B de la EHF Champions League, se disputa hoy jueves 5 de marzo a las 20.45 horas (hora peninsular).

Dónde ver el Magdeburgo - Barça

En España, el partido entre ambos podrá verse en directo y online a través de DAZN. Además, en Cataluña se emitirá en Esport3.

