Dika Mem regresa con más ganas que nunca

El Barça regresó el pasado miércoles a los entrenamientos ya con la plantilla al completo después de la incorporación de los últimos mundialistas: Emil Nielsen, Melvyn Richardson, Luis Frade y Dika Mem. El equipo trabaja pensando en el reto más inmediato, la Copa de España, que tendrá lugar este fin de semana en Lanzarote.

Una vez más, el cuadro azulgrana se presentará en el torneo como el gran favorito para levantar el trofeo. Y más todavía con la vuelta de Dika Mem. El lateral francés sufrió en noviembre una lesión en el hombro y, desde entonces, no se ha vuelto a enfundar la camiseta azulgrana. "Personalmente, llevo un tiempo sin poder ponerme la camiseta del Barça, entonces tengo muchas ganas de volver a competir. Llevaba tiempo sin jugar aquí, he vuelto a entrenar con mis compañeros y vuelvo a estar ilusionado", indicó en la previa de la Copa de España.

EL PASO POR EL MUNDIAL

No obstante, dado de alta de estos problemas físicos, pudo participar con Francia en el reciente Mundial: "Es la primera vez que no me siento tan cansado después de un torneo. Tuve restricción de minutos al inicio, por eso me siento más descansado que en otras ocasiones".

La selección gala perdió en semifinales ante Croacia y se quedó con el premio del bronce tras superar a Portugal en el duelo por el tercer puesto. Un resultado que Dika Mem valoró positivamente tras la decepción vivida en los últimos Juegos Olímpicos: "El objetivo era ganar el oro, pero no pudo ser. Volvimos con el bronce, que es una medalla y hay que valorarla".

Dika Mem, Nielsen y Melvyn Richardson, con las medallas logradas en el Mundial / FC Barcelona

Pese a las ganas de regresar a la normalidad con el Barça, Mem admitió que su hombro "no está perfecto", aunque aseguró que "estoy entrenando normal y con las semanas de trabajo que vienen estará al 100%". Y por delante, la Copa de España, un nuevo título en juego. "Tenemos dos o tres días para poder entrenar y subir el nivel del grupo, seguro que llegaremos preparados al torneo", apuntó.

PALABRA DE CAPITÁN

Sobre una posible retirada en el Barça, Dika desvió la pregunta con un "ya veremos cuando sea el momento", pero se pronunció ante los cambios que vivirá la plantilla azulgrana la temporada que viene. "Son cambios que el club decide hacer y seguro que vendrá gente buena. Obviamente, es un poco triste las salidas, me llevó muy bien con Hampus [Wanne] y Aitor [Ariño] es una persona con la que llevó muchos años en el club. Me sabe mal que se vayan, pero el deporte es así y todos estamos de paso", finalizó.