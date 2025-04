¡Dika Mem y Nielsen acercan a un gran Barça a Colonia!

El Barça volvió a demostrar su carácter competitivo para imponerse por 24-27 en la pista del PICK Szeged en la ida de cuartos de final de la Champions tras ir 20-17 abajo y el próximo jueves podría sellar en el Palau su billete para la Final a Cuatro de Colonia. Partidazo colectivo con mención especial para Dika Mem (10 goles) y Emil Nielsen (11 paradas).

PICK Szeged - Barça (balonmano, Champions League), 24/04/2025 CHAMPIONS LEAGUE SZE 24 27 BAR Alineaciones PICK SZEGED, 24 (10+14): Tobias Thulin (p.), Gleb Kalarash, Bence Bánhidi (1), Magnus Rod (1), Borut Mackovsek (2), Mario Sostaric (8, 5p.), Sebastian Frimmel (5) -siete inicial-, Janus Smarason (1), Imanol Garciandia (2), Lazar Kukic (4), Richárd Bodó, Jérémy Toto, Benjámin Szilágyi y Marin Jelinic. BARÇA, 27 (9+18): Emil Nielsen (p.), Melvyn Richardson (2, 2p.), Luís Frade (6), Dika Mem (10), Tim N'Guessan (6), Blaz Janc (1), Hampus Wanne -siete inicial-, Filip Saric (p.s.), Thiagus Petrus, Domen Makuc (1), Petar Cikusa, Jonathan Carlsbogard (1), Aleix Gómez y Aitor Ariño.

Era un partido muy complicado en una penúltima ronda marcada por la igualdad que llegaba en un momento de dudas para los de Carlos Ortega. Sí, el cuadro azulgrana celebró por fin el título liguero el pasado viernes con una clara victoria ante el Helvetia Anaitasuna (39-25)... pero venía de perder contra el Granollers (30-31) y en Valladolid (26-24).

Lo que estaba fuera de toda duda es que el equipo daría la talla en intensidad, con una defensa que siempre funciona en los momentos clave. Sin embargo, las cosas no salieron en el ataque estático en la primera mitad, aunque el gran culpable fue un excelso Tobias Thulin en la portería local con 10 paradas, incluidos dos 'siete metros' seguidos a Aleix Gómez.

Otro problema es que el reconvertido Melvyn Richardson sigue siendo el único central solvente del equipo, ya que ni Domen Makuc, ni Petar Cikusa ni el descartado Pol Valera están funcionando al nivel que se espera de ellos. Con esas premisas, la igualdad marcó los primeros 20 minutos, con Thulin y Emil Nielsen repartiéndose los aciertos entre los tres palos.

El esloveno nacionalizado croata Mario Sostaric demostraba por qué es el máximo realizador de la Champions con cuatro de los seis primeros tantos del subcampeón húngaro, que encontraban respuesta en los tres de Dika Mem (6-3, min. 13:02).

Con N'Guessan de regreso tras un fortísimo golpe en una rodilla, el Barça se situó por delante (6-7), pero a partir de ahí Thulin fue una muralla que condicionó mucho el último tercio del primer acto. El PICK Szeged tomó dos goles de ventaja (10-8) y otra vez Dika Mem envió el partido al descanso con un marcador de la década de los 80 (10-9).

No empezó nada bien la segunda parte, con tres exclusiones en los primeros cinco minutos que dispararon a los locales hasta el 14-11 y la situación no fue peor gracias a los tres 'paradones' que realizó Nielsen cuando su equipo más lo necesitaba. El danés añadió una cuarta e impulsó a su equipo al empate con un gol a la contra de Frade tras una más que posible falta en defensa de N'Guessan que no fue señalada (16-16).

Sin embargo, un par de precipitaciones en ataque dieron pie a un parcial de 3-0 con dos tantos de Sostaric (el primero en un rebote del 'siete metros' que le había sacado Filip Saric ante la baja por temas federativos de Vincent Gérard) que volvió a complicar el partido para el vigente campeón (20-17, min. 14:59). Por cierto, que Makuc sí elevó el nivel tras el descanso.

Los jugadores del Barça, reunidos en torno a Carlos Ortega / FCB

El tiempo muerto de Carlos Ortega dio sus frutos y el Barça volvió a equilibrar el partido con el noveno gol de Dika Mem (21-21, min. 49:34). Lástima que N'Guessan recayó de su problema en la rodilla... una noticia que podría resultar fatal si va a mayores tras las pruebas médicas. Con contrato hasta 2027, el galo es fundamental para el equipo barcelonista.

Nielsen seguía cerrando sus dominios, la defensa era magnífica y el sensacional trabajo de Luís Frade permitió a Melvyn Richardson anotar el 22-24 desde siete metros a 4:46 del final. El Barça había recuperado sus señas de identidad y acabó ganando por 24-27 a lomos de Dika Mem, de Frade y de Nielsen, sin olvidar al 'guerrero' Frade, ni al lesionado N'Guessan ni el buen papel de Makuc en el segundo tiempo. Colonia está más cerca.