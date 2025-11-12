Dika Mem no aclara su futuro: "Estamos hablando también con otros clubes"

Este martes saltaron las alarmas con el futuro de Dika Mem. En Alemania relacionaron a la estrella del Barça con el Füchse Berlín, e incluso se apuntó a que habría estado en Berlín el primer fin de semana de setiembre para visitar y conocer las instalaciones y el centro de entrenamiento del equipo germano.

Sin embargo, en el club azulgrana está inmerso en negociaciones para renovar al lateral francés y mantiene un contacto constante para seguir avanzando en las conversaciones. Y, en ese sentido, consideran estos rumores como algo habitual dentro del actual mercado del balonmano.

Tras estas últimas informaciones, fue el propio Dika Mem quien se pronunció acerca de su futuro profesional en la previa al duelo de EHF Champions League contra el Wisla Plock: "Tengo un año y medio de contrato. Como siempre, cuando queda poco la gente empieza a hablar y especular. La verdad es que lo más importante para mí ahora mismo es el partido del jueves. Ya llegará mi momento de hablar de mi futuro, pero por ahora el partido del jueves es muy clave y de verdad que quiero meter el foco ahí".

Dika Mem regresó antes de lo esperado / FCB

Asimismo, Mem reconoció estar negociando la renovación con el Barça, pero también admitió que "estamos hablando con varios clubes como ha pasado todos los años que he estado aquí, así que la cosa está bien". "Creo que soy un buen jugador y otros equipos también me quieren, pero siempre que he renovado aquí en el club he hablado con otros equipos, también han salido rumores y después de 11 años estoy aquí, así que es lo normal", agregó.

En ese sentido, Mem aclaró que el factor económico no es el único importante en las negociaicones:" Nació mi hijo aquí, mi novia es de aquí...". Además, preguntado por los 'timings' para resolver su futuro, Mem señaló que "suele hacerse con tiempo en el balonmano. Así que antes del mayo de 2027 estará arreglado".

No obstante, el capitán azulgrana quiso centrar la atención hacia el importante partido europeo: "Tenemos todo el año para hablar, no quiero que los medios ni el equipo estén centrados en otras cosas". A este respecto, Dika Mem señaló que se siente "bien" tras la torcedura de tobillo sufrida con Francia a pesar de que "no descanso mucho porque tengo un niño que no duerme".

"Partido muy importante"

Sobre el duelo contra el Wisla Plock, apuntó que "es muy importante". "Quedan otros partidos por jugar, pero si ganamos se nos ponen las cosas bastante bien para quedar primeros de grupo. Sabemos que van a volver con ganas de revancha, porque ganamos ahí en su campo y bien. Pero estamos preparados, jugamos en casa, esperemos un Palau lleno que nos ayude", apostilló.

Por último, explicó cómo es jugar contra un amigo como Melvyn Richardson: "Tenemos que defender a todos pero tenemos que intentar que juegue mal Melvin porque es un jugador muy importante para ellos. Es el máximo goleador del equipo, está ahí disfrutando muchísimo y es un amigo. Cuando juegas contra un amigo, quieres ganarlo".