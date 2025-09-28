Dani Fernández lidera a un Barça que vuela a semifinales del Mundial de Clubes

El Barça se clasificó este domingo invicto para las semifinales de la 18ª edición del Mundial de Clubes tras imponerse con contundencia al Zamalek egipcio (47-25) en el segundo partido de la fase de grupos, disputado en el pabellón New Capital Sports Hall de la Nueva Capital Administrativa de Egipto.

Liderado por el extremo Dani Fernández, autor de 16 goles, y exhibiendo su mejor versión defensiva, el conjunto dirigido por Carlos Ortega no dio opción a su rival pensando ya en la semifinal del próximo martes, en la que todo apunta a que se medirá al vigente campeón, el Veszprém de Xavi Pascual.

A diferencia del primer partido, el Barça salió serio y concentrado desde el inicio y pronto rompió el encuentro. Un contundente parcial de 7-0 (8-2, min. 9), liderado por Dani Fernández, letal en el contragolpe con cinco dianas consecutivas, y respaldado por Nielsen, sólido bajo los palos con cinco paradas, permitió al conjunto azulgrana tomar ventaja rápidamente.

Carlos Ortega había insistido en aumentar la intensidad defensiva y los suyos respondieron con un auténtico bastión liderado con criterio por Fàbregas. La defensa anuló al cuadro egipcio, forzando pérdidas que Dani Fernández castigaba en transición, ampliando su cuenta goleadora y disparando la diferencia hasta los diez tantos (17-7, min. 19).

Ni el estruendo de la afición ni alguna intervención de Salama lograron frenar al equipo más laureado de la competición. El Barça levantó el pie del acelerador, pero la calidad individual de sus jugadores marcó la diferencia. Dani Fernández siguió sumando, Carlsbogard sacó a relucir su lanzamiento y los pivotes impusieron su jerarquía hasta el 24-12 con el que se llegó descanso.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, sorprendió que, con el colchón de la primera parte, Carlos Ortega mantuviera en pista a Dani Fernández y a Fàbregas. Lejos de relajarse, ambos comandaron el ataque azulgrana ante un Zamalek sin respuesta, que bajó los brazos en defensa y permitió que la diferencia se disparara más allá de los quince goles (35-19, min. 44).

Los últimos minutos permitieron ver a Elderaa frente a su último equipo en su país y el repertorio de paradas de Nielsen. Incluso con rotaciones, Ortega no concedió ni un ápice de relajación y, con la mirada puesta en las semifinales, el Barça cerró el choque con un demoledor parcial de 6-0 para el 47-25 definitivo.