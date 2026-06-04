BALONMANO
Las claves de Ortega y de Frade para ganar otra Copa
El Barça disputa este fin de semana la Final a Ocho copera con los cuartos el viernes ante el At. Valladolid (13.00 h)
El Barça realizó este miércoles su último entrenamiento en la Ciutat Esportiva antes de volar este jueves con destino a Alicante, donde luchará este fin de semana largo por conquistar su decimotercera Copa del Rey consecutiva en la semana previa a la Final Four de la Champions.
El cuadro azulgrana abrirá los cuartos en el Centro de Tecnificación de Alicante el viernes a las 13.00 horas ante el Recoletas At. Valladolid, al que ya derrotó en la final de la Copa de España por 24-32. Los de David Pisonero se clasificaron con apuros ante el filial azulgrana por 29-32.
Carlos Ortega cree que no será fácil, aunque ve al equipo "con buenas sensaciones, estamos entrenando bien y no hay bajas. La dinámica es buena y tenemos mucho respeto por un torneo en el que puedes irte fuera si tienes un mal día, pero tenemos confianza en que no nos pase".
"Vamos a ver cómo va la competición. Si podemos manejar los tiempos, sería ideal no meter demasiados minutos a jugadores que llevan mucha carga toda la temporada, pero una cosa es la teoría y otra la práctica", dijo el malagueño sobre la proximidad de la gran cita de Colonia.
"Ya estamos acostumbrados a jugar la Copa en estas fechas. Otros rivales también llegan en momentos difíciles. Huesca ha bajado y Nava estará mirando a la promoción. Tenemos ilusión por conseguir este título y después tendremos la ilusión de ganar la Champions", añadió.
"Hay mucha gente joven que ya tiene el culo pelado de jugar partidos importantes, más una ilusión y una motivación enormes. Quizá en otros partidos he tenido que apretarles, pero aquí van a tope para alzar la Copa y para llegar lo mejor posible a la Final Four", añadió Ortega.
El pivote Luís Frade cree que el curso ha sido "largo y muy intenso, pero tenemos ilusión por los dos títulos. Primero la Copa del Rey ante un Valladolid que nos lo puso difícil en la liga y en la Copa de España. Tenemos que enfocarnos en ese partido y después ya vendrá lo demás".
"Tenemos la Final Four en la cabeza y hemos analizado bastante bien al Aalborg, pero ahora viene otro reto, que es eliminar al Valladolid y después pasar a la final y ganar la Copa. Tenemos una plantilla bastante amplia para rotar a los jugadores", destacó el portugués.
El luso elogió a Ludovic Fàbregas: "Hace un trabajo perfecto en defensa de 'tres' y en ataque, va arriba y abajo. Eso es para los superhombres, para los que tienen un físico como el suyo. Es uno de los mejores pivotes del mundo. Recordaba cómo defendemos y entró de maravilla".
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