Las claves de Ortega y de Frade para ganar otra Copa

El Barça realizó este miércoles su último entrenamiento en la Ciutat Esportiva antes de volar este jueves con destino a Alicante, donde luchará este fin de semana largo por conquistar su decimotercera Copa del Rey consecutiva en la semana previa a la Final Four de la Champions.

El cuadro azulgrana abrirá los cuartos en el Centro de Tecnificación de Alicante el viernes a las 13.00 horas ante el Recoletas At. Valladolid, al que ya derrotó en la final de la Copa de España por 24-32. Los de David Pisonero se clasificaron con apuros ante el filial azulgrana por 29-32.

Carlos Ortega cree que no será fácil, aunque ve al equipo "con buenas sensaciones, estamos entrenando bien y no hay bajas. La dinámica es buena y tenemos mucho respeto por un torneo en el que puedes irte fuera si tienes un mal día, pero tenemos confianza en que no nos pase".

Fàbregas y Elderaa bromean y 'tapan' a Ian Barrufet / DANI BARBEITO

"Vamos a ver cómo va la competición. Si podemos manejar los tiempos, sería ideal no meter demasiados minutos a jugadores que llevan mucha carga toda la temporada, pero una cosa es la teoría y otra la práctica", dijo el malagueño sobre la proximidad de la gran cita de Colonia.

"Ya estamos acostumbrados a jugar la Copa en estas fechas. Otros rivales también llegan en momentos difíciles. Huesca ha bajado y Nava estará mirando a la promoción. Tenemos ilusión por conseguir este título y después tendremos la ilusión de ganar la Champions", añadió.

"Hay mucha gente joven que ya tiene el culo pelado de jugar partidos importantes, más una ilusión y una motivación enormes. Quizá en otros partidos he tenido que apretarles, pero aquí van a tope para alzar la Copa y para llegar lo mejor posible a la Final Four", añadió Ortega.

Luís Frade es clave en el Barça / DANI BARBEITO

El pivote Luís Frade cree que el curso ha sido "largo y muy intenso, pero tenemos ilusión por los dos títulos. Primero la Copa del Rey ante un Valladolid que nos lo puso difícil en la liga y en la Copa de España. Tenemos que enfocarnos en ese partido y después ya vendrá lo demás".

"Tenemos la Final Four en la cabeza y hemos analizado bastante bien al Aalborg, pero ahora viene otro reto, que es eliminar al Valladolid y después pasar a la final y ganar la Copa. Tenemos una plantilla bastante amplia para rotar a los jugadores", destacó el portugués.

El luso elogió a Ludovic Fàbregas: "Hace un trabajo perfecto en defensa de 'tres' y en ataque, va arriba y abajo. Eso es para los superhombres, para los que tienen un físico como el suyo. Es uno de los mejores pivotes del mundo. Recordaba cómo defendemos y entró de maravilla".