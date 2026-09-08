Carlos Ortega renueva con el Barça hasta 2031

Carlos Ortega continuará al frente del primer equipo del Barça hasta el 30 de junio de 2031, tal y como hizo oficial el Barça en un comunicado. El técnico malagueño completará así un total de diez temporadas a los mandos del balonmano azulgrana.

"Estoy en el mejor Club del mundo y no podría estar mejor en ninguna parte. Estoy muy agradecido al Club y al Presidente por la confianza desde el primer momento. Mi familia y yo estamos muy contentos por esta renovación y por seguir más años aquí", afirmó Ortega durante el acto de firma de ampliación de contrato que tuvo lugar en el despacho del presidente del Barça Joan Laporta, con la presencia del directivo de la sección, Joan Solé.

Joan Laporta y Carlos Ortega, durante la firma de renovación / FCB

Palmarés envidiable

Los números avalan el trabajo de Ortega al frente de la primera plantilla de la sección. Tras cinco temporadas en el banquillo, el entrenador ha logrado con el equipo un hito al alcance de pocos, sumando tres títulos de Champions, los de 2021/22, 2023/24 y 2025/26. De hecho, el malagueño ostena un título único en el club, con nueve Champions en su cuenta particular, las tres como entrenador y otras cinco en su etapa como jugador azulgrana.

Carlos Ortega, durante la entrevista con SPORT / DANI BARBEITO

Además como técnico ha conseguido un Mundial de Clubes de 2025 y, a nivel nacional cinco títulos de Liga Asobal, cinco de Supercopa Ibérica y cinco de Copa del Rey.

"La valoración de los primeros cinco años sólo puede ser positiva. Ha habido muchos más triunfos que derrotas y muchos títulos. Conseguir tres Champions no es fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo en la primera temporada, pero creo que el balance general es muy positivo y esperamos continuar así", apuntó Ortega.

De hecho, en las pocas semanas que se han disputado de la presente temporada, el Barça ha conquistado ya dos títulos, la Supercopa de Catalunya con una victoria por 35-29 contra el Fraikin Granollers y la Supercopa Ibérica con una victoria por 39-34 en Vigo frente al Sporting.

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"Hay una mezcla de jugadores que llevan muchos años en el Club, algunos extranjeros, y de jóvenes que han mamado el Barça y saben qué significa el escudo. Ha sido algo muy importante para la identificación de la plantilla con el Club y para que juguemos como lo estamos haciendo", concluyó Ortega.