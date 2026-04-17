El campeón Barça, a darse otro festín en la ASOBAL tras su histórico '52'

Sin apenas tiempo para saborear la victoria por 23-52 del pasado miércoles en la pista del REBI BM Cuenca y sin ni siquiera haber regresado a Barcelona, el Barça visita este viernes a las 20.30 horas la pista del Viveros Herol BM Nava con el objetivo de lograr su vigesimosexta victoria en 26 partidos en una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL que ya ha conquistado.

Esa victoria en tierras conquenses fue histórica, ya que el tanto que anotó Dika Mem a dos segundos del final elevó el récord goleador de la sección en la liga hasta 52 goles, uno más que en el duelo de esta campaña en el Palau ante el Horneo Eón Alicante (51-32). Además, igualó el récord de la competición que tenía el extinto Atlético de Madrid desde 2011 (52-27 al Academia Octavio).

Tras unos primeros minutos con dudas, los tres últimos cuartos de partido de los azulgranas fueron una muestra más de que el equipo sigue lanzado desde el Europeo de enero y cada vez falta menos para el doble duelo ante el Nantes (30 de abril y 6 de mayo), en el que estará en juego un billete para la Final a Cuatro de Colonia.

Carlos Ortega se llevó a todos los jugadores disponibles para este doble duelo intersemanal y el miércoles descansaron Petar Cikusa y Antonio Bazán, quienes podrían tener su oportunidad este viernes. El equipo se entrenó en El Sargal y agradeció el trato al conjunto conquense en un día en que el gran protagonista del día fue el juvenil Adrián Sola, quien celebró su 18º cumpleaños.

Por cierto, que si el REBI BM Cuenca estaba encajando una media de 29,5 goles por partido, el rival de este viernes recibe 31,5 y viene de perder tres partidos seguidos. ¿Volverá el Barça a atacar ese registro con la cifra mágica del 53 como objetivo? Pues... ojo, porque el partido de la primera vuelta en el Palau se saldó con un 45-25.

El equipo que dirige Carlos Villagrán es duodécimo con 15 puntos, a uno del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil y empatado en el puesto de promoción con el Frigoríficos del Morrazo y el Bada Huesca. Por cierto, que el club juega en el 'Guerreros Naveros' y representa a Nava de la Asunción (Segovia), que no llega a los 3.000 habitantes. Un milagro a base de pequeñas empresas locales.

Entre sus jugadores destacados se encuentran el lateral derecho David Roca y el extremo izquierdo Edu Reig, ambos con pasado en la cantera barcelonista. También habría que citar al lateral izquierdo portugués Joao Bandeira, al extremo izquierdo Óscar Marugán, al pivote Pablo Herranz y a sus dos notables porteros, el brasileño Mateus Buda y el bielorruso Dzmitry Patotski.

El partido dará paso a una cierta calma en el calendario para los de Carlos Ortega, que tan solo disputarán tres partidos en los 20 días siguientes. Uno de liga el sábado 25 de abril en el Palau contra el Bada Huesca y los citados frente al Nantes. Después restarán otros tres duelos ligueros antes de la Copa del Rey y, ojalá, la Final a Cuatro de la Champions.