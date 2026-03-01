La 'caldera' del Cangas, última parada para el Barça antes de la 'guerra'

Tres días después de una nueva exhibición europea ante el RK Zagreb (46-26), el Barça cierra la 19ª jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL este domingo a las 20.00 horas en la difícil pista del Frigoríficos Morrazo en un duelo que llega marcado por la vital visita a Magdeburgo el próximo jueves para decidir la primera plaza del Grupo B en la Champions.

Carlos Ortega seguirá con su política de rotaciones con el doble objetivo (exitoso hasta la fecha) de proteger a los pesos pesados del equipo y mantener a toda la plantilla 'enchufada'. Y esta segunda premisa no afecta únicamente a los jugadores del primer equipo, sino también a las promesas del filial como Adrián Sola (sobre todo), Filip Saric, Manuel Ortega, Miguel Martín, Oriol San Felipe o Jan Blas.

El técnico tiene claro que el partido más importante antes de los cuartos de final de la Champions es el del jueves ante un 'SCM' que se dejó su primer punto en la pasada jornada en la pista del Wisla Plock polaco (29-29). Los vigentes campeones aventajan en un punto a un Barça que está obligado a ganar si quiere ser primero de grupo. En la primera vuelta ganaron los germanos por 21-22 con un siete metros sin tiempo que no aprovechó Ian Barrufet.

No obstante, eso será el jueves y ahora la prioridad es lograr en Cangas la decimonovena victoria liguera en otras tantas jornadas para irse a 38 puntos. Si lo consigue, aventrajaría en 10 puntos a un Fraikin Granollers que sigue con sus 'milagros' por delante de otros equipos con más presupuesto, aunque el BM Logroño se situaría con 29 si gana este domingo en Alicante (12.30 h).

El Frigoríficos del Morrazo está metido de lleno en la lucha por la salvación con 11 puntos, los mismos que el Tubos Aranda Villa de Aranda y el Ángel Ximénez Puente Genil, y uno más que el colista SANICENTRO BM Guadalajara. El equipo que dirige Quique Domínguez viene de lograr una victoria importantísima en la pista del Bada Huesca (30-31), con un gol de Samuel Pereiro sobre la bocina.

Uno de sus jugadores más importantes es Arnau Fernández, extremo izquierdo formado en la cantera del Barça que es el tercer máximo realizador del cuadro gallego con 54 goles en la actual Liga ASOBAL. Por delante están el extremo derecho italiano Nicoló d'Antino con 75 goles y el central Manu Pérez con 71. Ojo también al meta croata Ivan Panjan, segundo con más paradas de la competición con 157, a una del azulgrana Viktor Hallgrimsson.

La única baja del Barça sigue siendo el capitán Dika Mem, quien se ha ido incorporando de manera progresiva a los entrenamientos tras la lesión miofascial en los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió en las semifinales de la Copa de España y no está descartado para el jueves en Magdeburgo, aunque no se tomará el más mínimo riesgo.

"Estamos en muy buen momento. El partido contra Zagreb fue muy bueno, pero ahora tenemos un desplazamiento complicado en O Gatañal, una pista histórica y muy especial para mí", explicó un Dani Fernández que vivió dos temporadas de enorme crecimiento en el cuadro gallego antes de fichar por el Stuttgart en 2022 como paso previo a su regreso al Barça el pasado verano.