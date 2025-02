¡Buenas noticias en el Barça! Dika Mem está de vuelta

¡Buenas noticias para el Barça de balonmano! El club azulgrana anunció que Dika Mem ya tiene el alta médica después de superar un esguince en el tobillo derecho. De esta manera, el capitán del equipo entrará en la lista para el partido contra el Torrelavega de este sábado (16:30h).

Mem se lesionó en los instantes finales del partido de la EHF Champions League frente al Industria Kielce. El francés se torció el tobillo y necesitó la ayuda de sus compañeros para abandonar la pista. Pese al susto, en el Barça ya se mostraron optimistas con la lesión del capitán, que finalmente le ha tenido fuera del 40x20 una semana.

Lesionado en dicho partido, Dika Mem únicamente se ha perdido el enfrentamiento de Champions contra el Pick Szeged, donde los de Carlos Ortega sumaron un punto de orgullo pese a las múltiples bajas y la nula necesidad clasificatoria.

El regreso de Dika Mem a la dinámica del primer quipo permite ir aligerando una enfermería bastante llena. Sin embargo, el Barça todavía cuenta con las ausencias por lesión de Juan Palomino, Aitor Ariño, Petar Cikusa, Jaime Gallego, Gonzalo Pérez de Vargas y Hampus Wanne para el duelo frente al Torrelavega.

A SENTENCIAR MEDIA LIGA

Regresa la Liga Asobal para el Barça, y lo hace con un partido de mucha exigencia. Con menos de 48 horas de descanso tras el empate conseguido en la pista del Pick Szeged, los de Carlos Ortega se miden al segundo clasificado del campeonato liguero.

Sin lugar a dudas, el encuentro contra los cántabros es una oportunidad única para sentenciar media liga, puesto que una victoria permitiría alejarlos a nueve puntos en la clasificación. No obstante, no será un partido sencillo. El Bathco Torrelavega cuenta con el ex azulgrana Ángel Fernández como uno de sus principales referentes, además, de jugadores de peso como Jakub Prokop, Isi Martínez, Jokin Aja o Javier Muñoz.