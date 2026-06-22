Blaz Janc renueva con el Barça hasta 2030

El Barça de balonmano sigue trabajando en su plantilla; hace pocos días que se anunció la renovación de N’Guessan y ahora ha sido el turno de Blaz Janc, tal y como avanzamos en SPORT. El jugador y el club han decidido prolongar su vínculo para renovar el contrato del polivalente jugador zurdo hasta el 30 de junio de 2030.

La renovación del esloveno era una decisión fundamental para esta temporada. Debido a que en balonmano se firman los contratos a dos años vista, el extremo derecho tenía que mover ficha ya, y así ha sido.

En el acto de firma, celebrado en el Palco del Palau, Janc ha asegurado que "nunca había imaginado jugar tantos años" en el "mejor equipo del mundo". Para añadir que "Vestir esta camiseta es el sueño de todos los jugadores, y más hacerlo durante tanto tiempo. Me siento como en casa. He ganado aquí mi primera Champions, mis hijos han nacido aquí... eso es algo más que un club", ha insistido en los micrófonos de los medios del Club.

Apunte para el futuro

Blaz Janc, viene de una temporada perfecta, ha dejado claro un mensaje para el futuro: "Seguiremos luchando por ganar más títulos y estoy seguro de que con este equipo lo podremos conseguir. No podemos perder el hambre de ganar títulos y estoy seguro de que seguiremos en esta línea", ha manifestado.

El jugador llegó en julio de 2020 al equipo azulgrana, tras estar en Kielce entre 2017 y 2020, donde destacó tanto como extremo como lateral. Después de fichar en el verano de 2020 por el Barça, Janc siguió consolidándose como un jugador clave para finalizar jugadas y ser clave en el aspecto defensivo.

Con el Barça ha ganado todos los títulos, incluyendo la reciente Champions en Colonia, cerrando con broche de oro una temporada brillante del club tras conseguir los siete títulos que disputan.

Janc sigue siendo un jugador importantísimo para el Barça y es clave en la consecución de títulos. Tras la marcha esta temporada de piezas fundamentales en el equipo como Emil Nielsen o el central Domen Makuc, con la renovación de Blaz Janc, Ortega se asegura cubrir varias posiciones clave en la pista. Ya que ocasionalmente ha sido utilizado como lateral derecho e incluso como central, en función de las necesidades del equipo.