¡El Barça, campeón de la ASOBAL... y van 16 seguidas!

Sin necesidad de ganar el próximo miércoles en la pista del REBI Balonmano Cuenca tras abusar el viernes del Ademar en el Palau (48-31), el Barça de Carlos Ortega celebró este sábado su decimosexto título consecutivo en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL gracias a la victoria del Bidasoa Irun por 32-34 en la pista del BM Logroño La Rioja.

BM Logroño La Rioja - Irudek Bidasoa Irun (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 11/04/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL LOG 32 34 BID Alineaciones BM LOGROÑO LA RIOJA, 32 (17+15): Xoan Ledo (p.), Álvaro Preciado (6), Aitor García (3), Eugen Josip Zaja (1), Andrej Pergel (7, 3p.), David Cadarso (4, 3p.), 'Pancho' Lombardi -siete inicial- Marcos Cancio (p.s.), Unai Galán (4), Álvaro Martínez (4) y Miguel Martínez (2). IRUDEZ BIDASOA IRUN, 34 (17+17): Jakub Skrzyniarz (p.), Nacho Valles, Marko Jevtic, Gorka Nieto (6, 4p.), Julen Mujica (4), Iñaki Cavero (1), Xavi Tua (3) -siete inicial-, Dariel García (1), Mario Nevado (4), Esteban Salinas (6), Rodrigo Salinas (4), Piotr Mielczarski (2), Xavi González (3), Eneko Furundarena.

Este resultado deja a los de Miguel Ángel Velasco segundos con 34 puntos, a 14 del Barça con tan solo 12 en juego. Con 33 puntos quedan por detrás el Bathco Torrelavega y el Fraikin Granollers tras su derrota este sábado en la pista del Horneo Eon Alicante (31-28) y los guipuzcoanos se sitúan ahora con 32.

A diferencia de la temporada pasada con tres intentos fallidos de alirón, el Barça se ha mostrado intratable esta temporada con una solvencia en la que ha sido clave el regreso al club de Ludovic Fàbregas en el paso adelante colectivo en tareas defensivas. Con 24 victorias en 24 partidos, la trayectoria blaugrana es impecable y Rafa Yuste ya tiene su primer título como presidente.

El Barça suma otro título liguero a un curso perfecto en la que ya ha logrado la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica, el Mundial de Clubs y la Copa de España. Además, el equipo ya está en la Final a Ocho de la Copa del Rey y se jugará el pase a la Final a Cuatro de la Champions en cuartos de final ante el HBC Nantes de Valero Rivera, quien a sus 41 años sigue haciendo historia.

El Bidasoa Irun necesitaba ganar para no descolgarse de los puestos europeos, con el posible premio de la próxima Champions por invitación de la EHF para el segundo clasificado. Tras una primera parte muy igualada (17-17), la experiencia de los de Álex Mozas se impuso desde los primeros minutos de la reanudación (18-22).

Con más exclusiones por la intensidad y en ocasiones excesiva dureza defensiva, el cuadro vasco logró empatar dos veces (24-24 y 27-27), pero las paradas del canterano azulgrana Xoan Ledo y los goles del veterano Esteban Salinas y de un Julen Mujika en gran forma posibilitaron el 32-34 definitivo para los visitantes.

Carlos Ortega sigue acumulando éxitos en el Barça / DANI BARBEITO

Por tanto, Carlos Ortega podrá incluso intensificar su política de rotaciones, con el cruce europeo frente al Nantes como única prioridad. El excelente trabajo de todo el cuerpo técnico y del apartado médico con el emblemático doctor Gutiérrez al frente ha permitido que toda la plantilla afronte esta recta final al completo.

En una racha sin parangón en el deporte de elite, la última vez que el Barça no ganó la Liga Asobal data de 2010, cuando el extinto Ciudad Real ganó los 30 partidos y sumó 60 por los 55 del conjunto barcelonista. En aquella temporada, Xavi Pascual se hizo cargo del equipo en febrero tras la destitución de Manolo Cadenas. ¡Ya van 16 seguidas y la racha no parece tener fin!