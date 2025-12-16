En directo
Balonmano
Bathco Torrelavega - Barça, en directo: partido de la 14ª jornada de Liga ASOBAL
Sigue en directo el Bathco Torrelavega - Barça que se disputa en el Municipal Vicente Trueba
Miguel Jorge Sánchez
El Barça se mide al Bathco Torrelavega en el penúltimo partido del año. Sigue en directo el encuentro en Sport.es.
El Torrelavega confiará en la seguridad bajo palos de Carlos Calle y Leo Tercariol, así como en el talento de jugadores como Isi Martínez, Jakub Prokop o el exazulgrana Ángel Fernández, para intentar sorprender al líder.
El equipo catalán, por su parte, aspira a completar una primera vuelta perfecta y afrontar el parón con una ventaja significativa sobre sus perseguidores. El momento de forma es positivo tanto en resultados como en sensaciones, aunque este último tramo ante rivales directos se antoja clave.
Antes de la última jornada, los de Cuétara encadenaban cinco encuentros sin perder —cuatro triunfos y un empate—, una racha que se vio frenada de forma inesperada el pasado fin de semana con la derrota por la mínima en la pista del Bada Huesca (32-31).
Durante este inicio de campeonato, el Vicente Trueba ha sido escenario de victorias de prestigio ante rivales de peso como el Dicorpebal Logroño La Rioja (29-25) o el Irudek Bidasoa Irún (32-21), actualmente segundo y tercero en la clasificación.
El Torrelavega se ha consolidado como uno de los proyectos más fiables de la Asobal, con Jacobo Cuétara dirigiendo desde el banquillo. El equipo vuelve a perfilarse como aspirante a plaza europea, objetivo que ya alcanzó en las dos últimas temporadas, y quiere llegar al parón invernal sin descolgarse de la zona alta.
El Barça afronta este martes su visita al Bathco Torrelavega, el último desplazamiento del año y el penúltimo compromiso de la primera vuelta. El choque en el Pabellón Vicente Trueba apunta a ser exigente: el conjunto cántabro ocupa la 5ª posición, a solo un punto del segundo, y únicamente ha cedido una derrota como local en lo que va de curso.
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Eric, Ferran, Pedri, Olmo y Gavi, protagonistas en el palco de las Premier Padel Tour Finals
- Descartada la opción Casadó
- Daniela Svedin Figo: 'Mi padre nos decía que iba a ser el número uno
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: 'Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco
- Rotación masiva, pero con casi toda la artillería a Guadalajara
- Alberto Lejárraga, un muro contra la homofobia: 'Llegué a un punto en el que decidí mostrarme tal y como era, eso me hizo mucho más feliz