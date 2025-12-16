Bathco Torrelavega - Barça, en directo: partido de la 14ª jornada de Liga ASOBAL

El Torrelavega confiará en la seguridad bajo palos de Carlos Calle y Leo Tercariol, así como en el talento de jugadores como Isi Martínez, Jakub Prokop o el exazulgrana Ángel Fernández, para intentar sorprender al líder.

El equipo catalán, por su parte, aspira a completar una primera vuelta perfecta y afrontar el parón con una ventaja significativa sobre sus perseguidores. El momento de forma es positivo tanto en resultados como en sensaciones, aunque este último tramo ante rivales directos se antoja clave.