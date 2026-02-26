Barcelona - Zagreb: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Barcelona y Zagreb se enfrentan hoy jueves 26 de febrero en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - Zagreb y dónde ver el partido en España.

Luego de la victoria contra el Pick Szeged, el Barcelona ya suma 10 victorias consecutivas en la competición, incluyendo nueve de manera consecutiva tras haber experimentado la única derrota que llevan esta temporada: ante el Magdeburgo.

Posicionándose en el segundo lugar de la clasificación con 20 puntos y +63 en el diferencial de goles, los Hispanos son, junto al mencionado equipo alemán, los principales referentes de la campaña, y frente al propio Zagreb ya lograron una conquista a principios de temporada en rol de visitante.

En cambio, el Zagreb se encuentra último en la tabla, habiendo logrado solo una victoria y caído derrotado en la totalidad del resto de partidos; una descripción que bien se le puede atribuir a su rivalidad con el conjunto blaugrana.

Particularmente, desde su primera disputa conjunta en 2010 hasta la actualidad, el Zagreb nunca ha logrado vencer al Barcelona salvo en un enfrentamiento de 2012, único de entre sus 18 duelos que no se ha pintado de azul y rojo. Por lo tanto, todas las expectativas de esta cita son bastante unilaterales, especialmente por la gran racha que acumulan los de Carlos Ortega.

HORARIO DEL BARCELONA - ZAGREB DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y Zagreb, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa hoy jueves 26 de febrero a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - ZAGREB DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y Zagreb se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

