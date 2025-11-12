BALONMANO
Barcelona - Wisla Plock: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano
A qué hora y dónde ver el Barcelona - Wisla Plock de la fase de grupos de la EHF Champions League
Barcelona y Wisla Plock se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - Wisla Plock y dónde ver el partido en España.
Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al propio Wisla Plock (34-24), derrotar al Eurofarm Pelister (34-30), derrotar al Pick Szeged (31-28) y derrotar al Zagreb (32-25), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 10 puntos y +28 en el diferencial de goles.
En cambio, el Wisla Plock perdió ante el Barcelona (34-24), derrotó al PSG (35-32), derrotó al Eurofarm Pelister (36-25) y perdió ante el Magdeburgo (27-26), posicionándose en el tercer lugar de la división con 8 puntos y +7 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL BARÇA - WISLA PLOCK DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Barcelona y Wisla Plock, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL BARÇA - WISLA PLOCK DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y Wisla Plock se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.
También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
