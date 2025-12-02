Barcelona - PSG: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Barcelona y PSG se enfrentan este miércoles 3 de diciembre en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - PSG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al GOG (41-28), derrotar al PSG (30-27), derrotar al Wisla Plock (30-24) y derrotar al Wisla Plock (34-24), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 16 puntos y +50 en el diferencial de goles.

En cambio, el PSG perdió ante el Wisla Plock (30-29), perdió ante el Barcelona (30-27), derrotó al GOG (31-28) y perdió ante el GOG (36-34), posicionándose en el quinto lugar de la división con 6 puntos y -5 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL BARCELONA - PSG DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y PSG, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - PSG DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y PSG se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.