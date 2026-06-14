Barcelona - Füchse Berlin: Horario y dónde ver hoy por TV la final de la EHF Champions League de balonmano

Barcelona y Füchse Berlin se enfrentan hoy domingo 14 de junio en el Lanxess Arena en la final de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - Füchse Berlin y dónde ver el partido en España.

Después de derrotar al Nantes en playoffs, el combinado culé se tuvo que enfrentar al Aalborg Handbold en unas duras semifinales, las cuales devinieron en una conquista blaugrana en tiempo extra con un Nielsen providencial para dar el tiempo suficiente a la escuadra de Carlos Ortega para decantar la balanza hacia su favor.

Toda la contienda fue ajustada hasta el segundo final, pero la agresividad de Blaz Janc, Barru y Fàbregas dieron la fuerza necesaria al Barcelona para prácticamente sentenciar el período adicional en el primer tiempo, llegando a la segunda parte con un marcador de 33 a 30, saque, y un embrión anímico que los daneses no pudieron replicar.

En la semifinal opuesta, el Füchse Berlin de Aitor Ariño derrocó al todavía campeón Magdeburgo con un global de 40 a 35, luciendo a un Mathias Gidsel que se afianza como el mejor jugador de la disciplina en todo el globo y que promete ser una carta invaluable de cara a la disputa final de la competición.

El club alemán va en búsqueda de la primera Champions League de su historia, con el aliciente especial que supone haber llegado a la final eliminando a la misma institución que le impidó conseguir el título hace un año, de manera que presenciaremos una contienda sensacional en donde cualquiera de ambos equipos pueden terminar de hacer historia.

HORARIO DEL BARCELONA - FÜCHSE BERLIN DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y Füchse Berlin, correspondiente a la final de la EHF Champions League, se disputa hoy domingo 14 de junio a las 18:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - FÜCHSE BERLIN DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entreBarcelona y Füchse Berlin se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

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