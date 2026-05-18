El Barça tendrá que madrugar en la Copa del Rey

El Barça está a siete victorias de completar una de las temporadas más espectaculares de la historia en la sección más solvente de las últimas tres décadas. A la espera de recuperar a los internacionales que disputaron las eliminatorias de clasificación para el Mundial de 2027, los de Carlos Ortega están a menos de un mes de la conclusión de la temporada.

Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y Antonio Bazán colaboraron a la clasificación de los Hispanos frente a Israel (68-56 en el global), Blaz Janc y Domen Makuc sufrieron con Eslovenia ante Montenegro (57-60) y 'Ludo' Fàbregas se paseó con Francia contra Chequia (57-73). En el cruce más igualado, la Serbia de Raúl González dejó sin Mundial a la Hungría de Chema Rodríguez (61-60).

Los azulgranas están a dos triunfos de completar un espectacular '30 de 30' en la Liga ASOBAL, si bien tendrá que derrotar a dos de los equipos más potentes del torneo que se están jugando la segunda plaza. Los azulgranas reciben el viernes a las 21.00 horas al Bathco BM Torrelavega en el último partido del curso en el Palau y visitarán el 31 de mayo al Dicorpebal Logroño La Rioja (17.00 h).

Carlos Ortega, el 'arquitecto' del Barça / VALENTÍ ENRICH

Antes de afrontar la Final a Cuatro de la Champions en Colonia con la semifinal el sábado 13 ante el Aalborg (18.00 h), el equipo que dirige un Carlos Ortega que está negociando su renovación deberá afrontar tres partidos en 48 horas si quiere revalidar el título copero. Será en Alicante, con los cuartos de final el 5 de junio, las semifinales al día siguiente y la gran final el domingo 7 de junio.

El sorteo deparó un curioso rival en cuartos para los blaugrana, ya que se medirán al Recoletas At. Valladolid que dirige un David Pisonero que acaba de enfrentarse a los Hispanos como seleccionador de Israel. El Barça derrotó en febrero en la final de la Copa de España por 24-32 al conjunto pucelano, que eliminó con algunos apuros al Barça Atlètic en la última ronda de la Copa del Rey.

El Barça tendrá que madrugar el viernes 5 de junio, ya que disputará el primer partido de cuartos de final a las 13.00 horas contra el citado At. Valladolid en el Centro de Tecnificación de Alicante. Es decir, que tocará levantarse pronto para hacer un desayuno que estará muy controlado por los servicios médicos y activarse como si de un entrenamiento matinal se tratase... pero de competición.

Carlsbogard y Fàbregas, ante Pablo Herrero en la final de la Copa de España / EFE

El otro partido por esa parte del cuadro lo disputarán el Viveros Herol Nava y el REBI BM Cuenca a las 18.30 horas. Por la otra, IRUDEK Bidasoa Irun y Bathco Torrelavega se enfrentarán en la eliminatoria estrella a las 16.00 horas; el rival del ganador saldrá del último duelo de cuartos entre el anfitrión Horneo Eón Alicante y el Bada Huesca a partir de las 20.45 horas.

Las semifinales se disputarán el sábado 6 de junio y, en caso de clasificarse, el Barça disputaría la primera a las 17.30 horas y la segunda tendrá lugar a las 19.30 horas. Los ganadores pelearán por el título el domingo 7 de junio a las 17.00 horas. Será seis días antes del primer asalto a la Final a Cuatro de la Champions en el imponente Lanxess Arena.

ENTRADAS Y ABONOS, A LA VENTA

Los abonos y las entradas para vivir en directo en el Centro de Tecnificación de Alicante la fase final de la LI Copa del Rey que se disputará 5 al 7 de junio ya están a la venta a través de la plataforma de CTickets a estos precios:

-Abono grada lateral: 50 euros.

-Entrada grada lateral: 20 euros.

-Abono fondo de portería 35 euros.

-Entrada fondo de portería: 15 euros.